Steden zijn gebrekkige NMBS-steun voor blauwe deelfietsen beu

Tal van Vlaamse steden willen investeren in meer Blue-bikes in treinstations. Maar de desinteresse van eigenaar NMBS blokkeert de groei van de blauwe deelfietsen.

De Vlaamse steden en gemeenten zijn de gebrekkige steun van de NMBS voor haar eigen deelfietsproject Blue-bike beu. Verschillende lokale overheden willen het aanbod Blue-bikes in het station dringend uitbreiden. Maar de NMBS, die Blue-bike wil verkopen, toont zich volgens de besturen weinig enthousiast om extra ruimte voor de blauwe fietsen vrij te maken.

PROFIEL Blue-Bike Activiteit: Verhuur van deelfietsen, sinds 2011. Aantal fietsen: 1.350 in 53 stations. Klanten: 20.000. Verhuurde ritten: 207.000. Omzet: 1 miljoen euro (2017). Nettowinst: 100.000 euro. Aandeelhouders: NMBS (52%), De Lijn (32%), TEC (5%), Fiets & Werk (koepel sociale fietsondernemingen).

Bijna alle Vlaamse gemeenten met een Blue-bike-station sturen daarom deze week gezamenlijk een brief naar de NMBS-top waarin ze een uitdrukkelijk engagement eisen over de toekomstige groei van de deelfietsen. ‘De vraag naar Bluebikes is in een aantal stations zo groot dat dagelijks potentiële gebruikers in de kou blijven staan’, klinkt het in de brief, die De Tijd kon inkijken. ‘Welke garanties biedt de NMBS ons voor de uitbreiding van Blue-bikes in stationsstallingen?’

Blue-bike zit in een overgangsfase. De NMBS besliste vorig jaar het bedrijf te verkopen omdat fietsenverhuur niet tot haar kerntaken behoort. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil dat De Lijn, die een derde van Blue-bike bezit, de deelfietsen overneemt. Weyts ziet voor de fietsen een rol weggelegd in zijn concept van basisbereikbaarheid. Daarbij wordt Vlaanderen opgedeeld in 15 Vlaamse vervoerregio’s die zelf het lokale vervoer mogen organiseren.

Weyts wilde ‘ten laatste in juni’ duidelijkheid over de deal die moest lopen via Optimobil Vlaanderen, de Vlaamse afdeling van de autodeeldienst Cambio, waarvan De Lijn 87 procent in handen heeft. Ook De Lijn wil garanties van de NMBS uit vrees dat het spoorbedrijf zijn stations niet meer zou openzetten voor de blauwe deelfietsen. Weyts’ woordvoerder toont zich niettemin optimistisch. ‘De onderhandelingen zitten in een eindfase en het punt over de garanties is zo goed als uitgeklaard.’

Nieuwe deelfietsinitiatieven

De blijvende onzekerheid heeft de groei van Blue-bike de voorbije maanden doen stilvallen. Blue-bike pleitte in 2016 al voor een kapitaalverhoging om zijn klantenbestand tegen 2020 te verdriedubbelen tot 55.000 en het aantal stations te verdubbelen tot meer dan 100. Vorig jaar steeg het aantal ritten van 180.000 naar 207.000. Maar door het gebrek aan investeringen ziet Blue-bike dit jaar evenveel nieuwe leden bijkomen als er oude weggaan uit frustratie over de lege rekken.

De steden willen investeren, maar bij de NMBS duurt het allemaal zeer lang. Mieck Vos Directeur VVSG

Meerdere steden beginnen intussen te twijfelen aan het concept Blue-bike. In grotere steden duiken nieuwe slimme deelfietsinitiatieven op die de oude Blue-bikes minder aantrekkelijk maken. De Evergemse start-up Mobit biedt al fietsen in onder meer Kortrijk en Antwerpen aan. ‘Er is veel irritatie op het terrein’, zegt Mieck Vos, directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). ‘De steden willen snel investeren in Blue-bike, maar bij de NMBS duurt het allemaal zeer lang.’