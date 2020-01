Sterk vierde kwartaal maakt jaar goed voor Euronav

Voor tankeroperator Euronav was 2019 het beste jaar sinds 2016. De zwakte in de eerste negen maand werd helemaal goedgemaakt door een sterk vierde kwartaal.

Door een combinatie van factoren piekten de tankermarkten in het laatste kwartaal van 2019. De vraag naar olie herstelde, niet alleen vanwege het winterseizoen in het noordelijk halfrond, maar ook omdat de raffinaderijen na lange perioden van onderhoud en aanpassingen weer op volle toeren draaiden.

Door langere scheepvaartroutes en de Amerikaanse export van schalie-olie was er veel activiteit op de tankermarkt. Door tijdelijke geopolitieke spanningen, vooral in het Midden-Oosten, schoten de vrachttarieven de hoogte in. Daarbij werden voor de VLCC-tarieven pieken bereikt van rond 300.000 dollar.

Euronav realiseerde voor zijn VLCC's (supertankers van 200.000-320.000 ton) die binnen de Tankers International-pool worden uitgebaat, een gemiddeld tarief van 61.700 dollar. Voor zijn Suezmax tankers (120.000-200.000 ton) die op de spotmarkt worden aangeboden, was dat 41.800 dollar.

In het vierde kwartaal behaalde Euronav een nettowinst van 160,8 miljoen dollar. Dat is in lijn met de gemiddelde prognose van analisten, die Bloomberg op 159,7 miljoen dollar had becijferd.

Slotdividend

Over het hele jaar 2019 realiseerde Euronav een nettowinst van 118,9 miljoen dollar. Een hele verbetering tegenover het moeilijke jaar 2018, dat met 110,1 miljoen dollar verlies was geëindigd. Voor de Antwerpse tankerrederij is het meteen het beste jaar sinds 2016, goed voor 204 miljoen dollar winst.

De aandeelhouders kunnen rekenen op een dividend van 0,35 dollar per aandeel. Vermits al 0,06 dollar als tussentijds dividend werd uitgekeerd, volgt dus nog een slotdividend van 0,29 dollar.

Vanaf het eerste kwartaal van 2020 schakelt Euronav - naar Amerikaans voorbeeld - over op kwartaaldividenden. De rederij is van plan om telkens 80 procent van haar nettowinst uit te keren. Dit zal hoofdzakelijk gebeuren via een dividend in cash, maar Euronav houdt de mogelijkheid open eigen aandelen in te kopen, mocht dit meer waarde creëren voor de aandeelhouders.

China

Het eerste kwartaal van 2020 is alvast goed begonnen. De tankermarkt is beter in evenwicht, niet alleen fundamenteel maar ook doordat IMO 2020 (de nieuwe regelgeving die schepen verplicht de uitstoot van zwaveloxides te verminderen, red.) van kracht is geworden. Heel wat tankers moeten nog aangepast worden via de installatie van scrubbers (die de uitstoot zuiveren) en zullen dus een tijd uit de vaart worden genomen.

Euronav verwacht dat de tankermarkt een tijdlang sterker zal blijven. Het ‘fase 1-handelsakkoord’ dat de VS en China hebben gesloten kan ook een handje helpen omdat China zich ertoe verbindt voor meer dan 50 miljard dollar energieproducten – waaronder olie - aan te kopen. Over de eventuele impact van het coronavirus spreekt het bedrijf zich nog niet uit.