Stiptheid internationale treinen daalt sterk

Internationale treinen doorkruisen België met almaar meer vertraging. Vorig jaar was 8,6 procent van alle vertragingen in ons land te wijten aan problemen op buitenlandse spoornetten, leren cijfers van de spoornetbeheerder Infrabel die De Tijd kon inkijken.

In 2017 waren de internationale treinen verantwoordelijk voor 6 procent van de vertragingen.

Ook binnenlandse treinreizigers voelen de impact van de oplopende vertragingen. Internationale treinen hebben meestal voorrang op het spoor. Dat de stiptheid van de Belgische treinen vorig jaar van 88,3 naar 87,2 procent daalde, was voor een kwart te wijten aan het internationale spoorvervoer. Dat is uitgegroeid tot een van de belangrijkste factoren in de Belgische stiptheidscijfers.

Vooral de hogesnelheidstreinen van Deutsche Bahn scoren slecht. Zes op de tien ICE-treinen tussen Frankfurt en Brussel reden vorig jaar op tijd ons land binnen. In 2017 arriveerde nog meer dan driekwart van de ICE’s op tijd aan de grens. Amper 54 procent van de ICE’s uit Brussel arriveerde er stipt, een vijfde minder dan in 2017. ‘Duitsland is een totale tragedie qua infrastructuur en materiaal’, zegt een Belgische spoorbron. ‘We krijgen nooit een trein op tijd binnen.’

In een reactie verwijst Deutsche Bahn naar incidenten op het spoor. Vorig jaar waren er veel kabeldiefstallen op de hogesnelheidslijn in de regio Luik. Daardoor moest de ICE vaak uitwijken naar de klassieke spoorlijn, wat tot veel vertragingen en afgeschafte treinen leidde.

Eurostar

Ook de Eurostar, die door de gevoelige tunnel onder het Kanaal moet, rijdt geregeld met vertraging. Richting Londen was 65 procent van de hst’s vorig jaar op tijd, richting Brussel 76 procent. In beide richtingen lag de globale stiptheid een pak lager dan in 2017. Eurostar zwaait met andere cijfers. ‘Op de Brusselse route arriveerde 90 procent van de treinen binnen 15 minuten na de geplande aankomsttijd’, zegt een woordvoerster.

De hogesnelheidstreinen uit Frankrijk presteren een pak beter. Toch ging de stiptheid van de tgv naar Zuid-Frankrijk en de Thalys tussen Brussel en Parijs vorig jaar achteruit door de vele stakingen tegen de spoorhervormingen van de Franse president Emmanuel Macron. Bovendien rijdt de Thalys veel minder stipt op de lijnen naar Duitsland en Nederland.

‘België is een knooppunt van internationale treinen’, reageert een woordvoerder van Infrabel. ‘Daardoor importeren wij incidenten uit het buitenland naar het Belgische net. Maar dat geldt ook in de andere richting.’