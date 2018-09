Stiptheid treinen zakt al twaalf maanden op rij

91,3 procent van de Belgische treinen kwam vorige maand op tijd aan op zijn bestemming, tegenover 92,8 procent een jaar eerder.

De stiptheid van de Belgische treinen is in augustus opnieuw verslechterd. 91,3 procent van de Belgische treinen kwam vorige maand op tijd aan op zijn bestemming, wat betekent dat ze minder dan zes minuten vertraging hebben bij aankomst in het eindstation of - als ze door de hoofdstad rijden - in het eerste Brusselse station.

De stiptheid lag zo fiks lager dan in augustus 2017, toen 92,8 procent van de treinen op tijd reed. Dat blijkt uit de stiptheidscijfers die de NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel bekendmaakten.

39 Stiptheid Averij aan de bovenleiding in Lembeek zorgde op 17 augustus voor 39 uur aan vertragingen.

De slechte stiptheid bezorgen de NMBS en Infabel al een jaar lang rode kaken. Al sinds september 2017 moeten de NMBS en Infrabel elke maand opnieuw dalende stiptheidscijfers bekendmaken. Een zeldzame uitzondering was november 2017, toen de stiptheid 0,2 procentpunt steeg tot amper 82,2 procent, de slechtste score van het voorbije jaar.

Assentellers

Alle grote lijnen hebben last van vertraingen. Maar het is vooral de lijn Brussel-Antwerpen die slecht scoort slecht in de stiptheidscijfers. De avondspits blijft het moeilijkste moment van de dag.

Voor de slechte stiptheid zijn tal van redenen. De NMBS en Infrabel beklemtonen graag dat het grootste deel van de vertragingen (42 procent in augustus) door derden worden veroorzaakt. Het gaat bijvoorbeeld om 'personenongevallen' (1 à 2 per dag), vandalisme of spoorlopen.

Toch zorgen ook de NMBS (31 procent) en Infrabel (22 procent) zelf voor een pak vertragingen, bijvoorbeeld bij averij aan de bovenleiding of aan treinen.

De NMBS voelt naar eigen zeggen de gevolgen van de sterke passagiersgroei in de voorbije jaren. Daarom breidde het spoorbedrijf zijn aanbod eind vorig jaar stevig uit terwijl de Noord-Zuid-as in Brussel al jaren verzadigd is en decennialang te weinig is geïnvesteerd in spoorinfrastructuur. 'We moeten ons de vraag stellen: zijn de spoorplannen te ambitieus of investeren we te weinig?', klinkt het op het spoor.

Infrabel kampte dan weer met problemen aan de assentellers, de grijze kasten naast het spoor, die cruciaal zijn voor de werking van de seinlichten. In mei verbood DVIS, de Belgische autoriteit voor de spoorveiligheid, Infrabel onverwacht om werken uit te voeren in de buurt van een spoor dat in dienst is. Daardoor moest Infrabel het spoorverkeer op verschillende lijnen tijdelijk onderbreken.

Doel uit 2011: 92 procent

De NMBS en Infrabel werken koortsachtig aan oplossingen om de impact van storingen te verminderen. Zo moet het treinverkeer na een panne of een personenongeval dankzij een beter 'incident management' vlugger terugkeren naar de normale situatie.

Maar die plannen leiden voorlopig niet tot beterschap. Enig lichtpunt: de stiptheid kwam in de rustige zomermaand augustus voor het eerst sinds een jaar weer boven de 90 procent uit.

Met een stiptheid van 91,3 procent halen de NMBS en Infrabel evenwel niet het doel van de federale regering. Aangezien de regering er al jaren niet in slaagt om een beheerscontract voor beide spoorbedrijven op te maken, geldt nog altijd het stiptheidsdoel uit het laatste beheerscontract uit 2011: 92 procent.

Wel maakte federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) al meerdere malen duidelijk dat stiptheid en reizigerscommunicatie op het spoor voor hem prioritair zijn.

Herschikking

Vroeger waren het de koperdiefstallen, dan waren het de assentellers, het is altijd iets.

De dramatische stiptheidscijfers zorgen dan ook al enige tijd voor onrust in de bestuurskamers van het spoor. Het thema staat op elke raad van bestuur hoog geagendeerd. 'Vroeger waren het de koperdiefstallen, dan waren het de assentellers, het is altijd iets', klaagt een bestuurder.

De slechte stiptheid maakte klaarblijkelijk ook een eerste slachtoffer aan de top van de NMBS. Bij een herschikking van de directie ontnam CEO Sophie Dutordoir Koen Kerckaert, als directeur Transport verantwoordelijk voor de vertragingen, een aanzienlijk deel van zijn bevoegdheden.