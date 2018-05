Stiptheid treinen zwaar achteruit

89,2 procent van de passagierstreinen reden in april stipt, wat betekent dat ze met minde r dan 6 minuten vertraging in hun eindstation aankwamen. Dat blijkt uit de stiptheidscijfers van de NMBS en de infrastructuurbeheerder Infrabel.

De stiptheid lag 3,4 procentpunt lager dan in april 2017, wat de grootste daling sinds lang betekent. De stiptheidscijfers gaan nu al voor de vijfde maand op rij achteruit .

Ook voor afgeschafte treinen scoort het spoor zwak. In april werden 1.450 treinen, of 1,4 procent van het totaal geschrapt, tegenover 0,8 procent in april 2017. Die cijfers verslechteren nu al acht maanden op rij.