Swapfiets, de invasie van de blauwe band

Brussel is een van de steden waar Swapfiets actief is die het snelste winstgevend zijn geworden.

Studenten zijn al lang niet meer het doelpubliek van Swapfiets. Het Nederlandse bedrijf wil iedereen op de fiets krijgen, het liefst op een gerecycleerd exemplaar. 'Lanceren in een nieuwe stad voelt aan als een nieuw bedrijf openen.'

Met bijna 13.000 zijn ze al, de fietsen met felblauwe voorband die de Belgische steden kleuren. Het Nederlandse bedrijf Swapfiets biedt fietsen aan als een dienst: voor 18,90 euro per maand krijg je een werkende fiets, en alle bijkomende kosten worden gedekt. Een lekke band of achterlicht dat niet meer werkt? Swapfiets komt naar je toe en regelt het.

Vooral in studentensteden als Gent en Leuven vallen ze op: de vrijblijvende abonnementsformule - voor studenten zelfs 3 euro goedkoper - en het bijbehorende motto - 'we brengen je van A naar B zonder gedoe' - werkt bij jongeren. Niet verwonderlijk, want Swapfiets werd uitgevonden door drie studenten. 'In het begin waren we onze eigen klant', zegt Richard Burger (29), een van de oprichters. 'We kenden de doelgroep en wisten hoe we die moesten bereiken.'

Ongeveer 40 procent van de klanten is nu student. Met andere woorden: Swapfiets is bezig aan een verbredingsoffensief. Dat doet het met nieuwe producten, maar evengoed met een nadrukkelijker focus op duurzaamheid en hergebruik. 'We zijn meegegroeid met onze eerste gebruikers', zegt Burger. Er zijn nu ook e-bikes van Swapfiets, of je kan een gewone fiets pimpen met kinderzitjes of mandjes. 'Door te voorzien in veranderende behoeften hebben we onze fietsen relevant gemaakt voor een groter publiek.'

Fietspaspoort

Swapfiets mag dan wel opgericht zijn door studenten, het was van meet af aan duidelijk dat Burger en zijn kompanen Dirk de Bruijn en Martijn Obers het groot zagen. In 2016 trokken ze een externe, meer ervaren CEO aan, waarna het bedrijf in anderhalf jaar van 150 naar 50.000 klanten ging. Geklungel met reservesleutels werd zoveel mogelijk vermeden. Om de helse logistiek achter die duizenden fietsen meteen goed te krijgen ontwikkelden ze een database waarbij elke fiets een eigen 'paspoort' heeft, dat nauwgezet de historiek van de fiets bijhoudt en registreert welke onderdelen het vaakst stuk gaan.

Schermvullende weergave De oprichters van Swapfiets (vlnr): Dirk de Bruijn, Richard Burger en Martijn Obers. ©Swapfiets

'Bij het begin van Swapfiets moesten we nog beginnen aan onze masterstudie. Op het moment dat je gaat groeien en er ook serieus geld bij komt kijken, hadden we gewoon meer ervaring nodig in het bedrijf.' Die centen komen van de investeringsholding Poonoc. Die is gelinkt aan Pon, een Nederlands familiebedrijf dat groot werd als auto-importeur, maar tegenwoordig ook tot de top vijf van fietsenmakers wereldwijd hoort. Swapfiets koopt een deel van zijn producten in bij Pon.

Verlieslatend

Ondertussen zijn er 220.000 klanten in meer dan 60 Europese steden. Dit voorjaar breidt het bedrijf uit naar Barcelona, Wenen, Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse. Door die aanblijvende expansie dikt de omzet jaar na jaar aan - in 2020 tot 40 miljoen euro - maar is het bedrijf op groepsniveau nog verlieslatend. 'In meerdere steden zijn we al rendabel. In België is Brussel een van de steden die het snelste winstgevend zijn geworden, dankzij de snelle groei van de e-bike.'

Elke nieuwe stad waar Swapfiets neerstrijkt, is te vergelijken met een nieuw bedrijf openen, zegt Burger. 'Niet alleen moeten we een massa fietsen inslaan, we moeten ook investeren in winkels, een loods, auto’s, mensen, marketing, voordat we ook maar één klant hebben. Dat wordt nu nog niet gefinancierd door eigen omzet, maar dat is uiteindelijk wel het plan.'

Circulariteit

Behalve de verdere expansie in nieuwe Europese steden en steden waar het al actief is, maakt Swapfiets de komende jaren ook van circulariteit een punt. Tegen 2025 moeten alle Swapfietsen 100 procent circulair zijn.

'Dat betekent niet dat we niets nieuws meer gaan kopen', zegt Burger. 'Wel nemen we de hele levenscyclus onder de loep, van productie tot recyclage. Aan de hand van data maken we onze fietsen steeds steviger, zodat ze minder snel stuk gaan.'

Dat is ook de verklaring waarom de bagagedrager van een Swapfiets vooraan zit. 'Het rekje werd te vaak gebruikt om iemand achterop te vervoeren, wat vaak tot schade leidt, en een achterband vervangen is duur en vraagt veel werk.'

Dat is niet alleen handig voor de klant, maar ook van economisch belang. 'Gemiddeld komen klanten nu één à twee keer per jaar bij ons met een defect. Toen we begonnen met Swapfiets was dat meer dan drie keer.' Toch belandt aan het einde van de rit nog 12 procent van een Swapfiets bij het afval, berekende het bedrijf. Dat moet de komende jaren gereduceerd worden tot nul.

Brengt dat het voortbestaan van de fietsband in Delfts blauw in gevaar, de marketingstunt als knipoog naar de universiteitsstad waar het bedrijf werd opgericht in 2014? 'Bij rubber is het ons gelukt om van afval naar grondstof te gaan: we gooien niets van rubber meer weg', zegt Burger. 'Het gaat terug naar de producent, die het bijvoorbeeld verwerkt in nieuwe binnenbanden.'