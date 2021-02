Tankerrederij Euronav eindigt superjaar in mineur

De olietankerrederij Euronav heeft een superjaar achter de rug. Maar 2021 wordt minder rooskleurig. Covid-19, lage olieprijzen en een overaanbod aan tankers gooien roet in het eten. Dat uitte zich al in het verlieslatende vierde kwartaal.

Maar eerst het goede nieuws. Euronav, de grootste onafhankelijke olietankerrederij ter wereld, boekte het afgelopen jaar een superwinst van 472 miljoen dollar, ruim vier keer meer dan in 2019. Dat had alles te maken met de uitstekende resultaten in het eerste halfjaar. De rederij die in 2004 door de familie Saverys werd opgericht, beleefde toen zijn beste kwartalen sinds 2008.

Euronav profiteerde van de hoge verhuurtarieven voor zijn tankers. De productiebeperkingen van de OPEC, de lage olieprijs en de daling van de vraag naar olie deed traders massaal olie opslaan in supertankers - in de hoop die nadien tegen een betere prijs te verkopen. Wereldwijd werd daardoor meer dan 20 procent van de meer dan 800 olietankers voor opslag gebruikt. Dat leidde tot minder schepen die olie vervoerden en een stijging van de huurprijzen. Op de spotmarkt werd tot 200.000 dollar per dag betaald voor een reuzentanker tot 320.000 ton (VLCC). Veel geld als je weet dat sommige al break-even varen tegen 28.000 dollar.

Maar in augustus keerde het tij. De coronamaatregelen leidden tot een lagere olieconsumptie, de olieproducerende landen verstrengden hun productiebeperkingen en de markt bleef sukkelen met een overaanbod aan tankers. ‘Het laatste kwartaal van 2020 en de huidige marktomstandigheden behoren tot de meest uitdagende in het recente geheugen voor olietankeroperatoren’, zegt CEO Hugo De Stoop, 'De markt blijft onevenwichtig, waarbij te veel schepen op te weinig ladingen jagen.'

Het gemiddelde vrachttarief dat Euronav voor zijn VLCC’s kreeg, bedroeg in het vierde kwartaal 20.500 dollar per dag. Dat is ruim onder het break-evenpunt. De Suezmax-tankers (schepen tussen 120.000 en 200.000 ton) werden verhuurd voor gemiddeld 12.300 dollar per dag, ook veel te weinig om rendabel te varen. Het vierde kwartaal eindigde dan ook in een verlies van 58 miljoen dollar, meer dan verwacht.

Uitdagend jaar

Wat 2021 gaat brengen, is volgens De Stoop moeilijk te voorspellen. Het wordt volgens hem 'een challenging jaar'. De voormalige CFO, die sinds 2019 CEO is van Euronav, ziet niet meteen beterschap. Dat om meerdere redenen. Er is nog altijd een overcapaciteit aan tankers, al hoopt De Stoop dat de hogere staalprijzen rederijen er toe aanzetten schepen uit de vaart te nemen en te verschroten.

Maar om de vrachttarieven weer de hoogte in te krijgen, moet de wereldwijde olieconsumptie stijgen tot precoronaniveaus en moeten de olievoorraden aan land worden aangevuld, zegt De Stoop. Dat zal de OPEC ertoe aanzetten de productiebeperkingen op te heffen. Wanneer dat gebeurt, zal grotendeels afhangen van de succesvolle uitrol van de coronavaccins. Op grote schaal mag dat in het tweede kwartaal worden verwacht. 'Dat betekent dat de eerste jaarhelft van 2021 wellicht bijzonder lastig zal zijn voor tankerrederijen.'

In het eerste kwartaal van dit jaar blijven de vrachttarieven ondermaats. Euronav heeft 46 procent van zijn VLCC-capaciteit op de spotmarkt verhuurd tegen 16.396 dollar per dag. Van de Suezmax-vloot is 54 procent ‘gefixt’ tegen 9.207 dollar. Dat zijn prijzen die niet-kostendekkend zijn. De Stoop verwacht pas een sterkere markt in 2022.

Dat neemt niet weg dat er opportuniteiten zijn, zegt De Stoop die deze week de aankoop aankondigde van twee nieuwe Suezmax-tankers voor samen 113 miljoen dollar. Die komen in 2022 in de vaart.