Tankerrederij Euronav wurmt zich stilletjes uit de miserie

De Belgische olietankerrederij Euronav heeft een slecht kwartaal achter de rug. Maar volgens topman Hugo De Stoop is het dieptepunt voorbij. De instap van de Noorse miljardair John Fredriksen ziet hij als een 'investering'. Niet als het begin van 'iets groters'.

Euronav, de grootste onafhankelijke olietankerrederij ter wereld, kende een belabberd derde kwartaal. De omzet strandde op net geen 100 miljoen dollar en onder de streep werd 105,9 miljoen nettoverlies geboekt. In hetzelfde kwartaal vorig jaar boekte de rederij - die werd opgericht door de familie Saverys - nog 46 miljoen winst op een omzet 240 miljoen.

De slechte resultaten zijn een gevolg van de covidpandemie, de lagere vraag naar olie, een overaanbod van tankers, het vrijkomen van schepen die in het superjaar 2020 werden ingezet voor olieopslag en de productiebeperkingen van de olieproducerende landen. Dat leidde tot superlage vrachttarieven.

De scheepvaartwereld is klein. Iedereen kent iedereen. We zijn blij dat Fredriksen ons kiest om in te investeren. Hugo De Stoop CEO Euronav

Voor een VLCC (supertanker van 200.000 tot 230.000 ton) bedroeg de gemiddelde huurprijs op de spotmarkt afgelopen kwartaal 9.000 dollar per dag. Vorig jaar was dat 42.000 dollar. Voor de kleinere Suezmax-schepen (120.000 tot 200.000 ton) daalden de huurprijzen van gemiddeld 23.500 naar 10.250 dollar. Ter illustratie: voor een supertanker van 320.000 ton werd vorig jaar tot 200.000 dollar per dag betaald. Wetende dat sommige van die tankers break-even draaien tegen 28.000 dollar, is het niet verwonderlijk dat Euronav 2020 afsloot met een superwinst van 437 miljoen.

Utopie

2021 met winst afsluiten is een utopie. Maar volgens topman Hugo De Stoop is er licht aan het einde van de tunnel. 'Het afgelopen kwartaal was een van de meest uitdagende ooit, maar we hebben alle reden om te geloven dat het dieptepunt achter de rug is. Sinds september zien we meerdere positieve katalysatoren die tot een opleving leiden.'

Een daarvan is de toenemende vraag naar ruwe olie in de aanloop naar de winter. In bepaalde regio's komt die vroeger dan normaal. Zuid-Korea stuurde in oktober voor het eerst in 17 jaar een koudegolfalarm uit. Bovendien hebben de extreme en plotse prijsstijgingen van gas en lng de ruwe olie opnieuw aantrekkelijk gemaakt. De Stoop verwacht dat het olieverbruik deze winter 0,5 tot 1 miljoen vaten per dag hoger zal liggen.

Het herstel van de wereldeconomie na covid doet de vraag eveneens stijgen. In oktober meldde het Internationaal Energieagentschap (IEA), de organisatie van de olieconsumerende landen, dat de vraag naar olie dit jaar met 170.000 vaten per dag zal stijgen. Voor volgend jaar voorziet het een stijging met 210.000 vaten tot bijna 100 miljoen vaten per dag.

Daarnaast tekent de productieverhoging van de OPEC+ voor een stijging van de olie-export uit de Perzische Golf. Dat doet het overaanbod van tankers krimpen.

Het afgelopen kwartaal was een van de meest uitdagende ooit, maar we geloven dat het dieptepunt achter de rug is. Hugo De Stoop CEO Euronav

Een andere meevaller is dat in september acht grote tankers naar recyclagewerven - zeg maar de schroothoop - werden verwezen. Dat is het hoogste cijfer voor een maand sinds maart 2018. De sector kampt al jaren met een overschot aan tankers, wat de transporttarieven drukt.

'Maar we zijn nog niet out of the woods, niet volledig uit de zorgen', temperde Stoops de te hoge verwachtingen op de conference call. Al hoopt hij snel weer zwarte cijfers te schrijven. 'Covid loert nog om de hoek en de olieprijs zit op het hoogste punt in zeven jaar. Een verdere stijging kan een impact hebben op het verbruik ervan, zeker als andere energiebronnen goedkoper worden.'

Op middellange termijn blijft De Stoop optimistisch. 'De vooruitzichten voor de tankersector zijn goed. Het percentage bestelde schepen tegenover het aantal varende zit op het laagste punt in 25 jaar.'

Een kwart van de wereldwijde tankervloot is meer dan 15 jaar oud. Dat betekent dat een groot deel daarvan op termijn wordt gesloopt omdat ze te duur zijn of niet voldoen aan de almaar strengere emissienormen. De Stoop hoopt daar vanaf volgend jaar van te kunnen profiteren.

Euronav heeft een van de jongste vloten - de gemiddelde leeftijd van de 45 VLCC's is 6,7 jaar - met lage niveaus om break-even te draaien. Euronav is ook een van de voorlopers in de decarbonisatie van de scheepvaart, een extra troef in het aantrekken van klanten die milieuvriendelijker willen varen. Onlangs liet Euronav een Suezmax-tanker varen met een biobrandstofmengsel. 'De test was succesvol en reduceerde de emissies met een kwart.' De Stoop zit deze week op de klimaattop in Glasgow om er te spreken over de CO2-reductie in de scheepvaart.

Fredriksen

Wat moeten we denken van de instap van de Noorse scheepvaarttycoon John Fredriksen in het kapitaal van Euronav? De hoofdaandeelhouder van Frontline - een van Euronavs grootste concurrenten - nam een belang van 9,8 procent in Euronav en wordt daarmee de grootste aandeelhouder. De Stoop: 'Zie het als een investering. De scheepvaartwereld is klein. Iedereen kent iedereen. We zijn blij dat Fredriksen ons kiest om in te investeren.'

De vraag of de kans bestaat dat Frontline Euronav overneemt of dat het tot een fusie komt, wimpelde De Stoop weg. 'De sector moet consolideren en we willen beide een rol spelen in de overname van kleine spelers. Maar dan moeten er wel kansen zijn.' Euronav zat eind september op een 'oorlogskas' van 791 miljoen dollar, 162 miljoen in cash en 629 miljoen in ongebruikte kredieten.