‘Tankersector geraakt pas in 2020 weer in evenwicht'

2018 was tot dusver een zwak jaar voor de tankersector en ook 2019 wordt moeilijk volgens scheepsmakelaar McQuilling. Pas vanaf 2020 ziet het er beter uit.

De halfjaarresultaten die Euronav begin augustus bekendmaakte, laten er geen twijfel over bestaan: de tankermarkt ligt nog steeds in de lappenmand. De vraag naar olie blijft onverminderd hoog, maar de tankervloot groeit sterker doordat er tientallen nieuwe supertankers in de vaart komen.

Dat resulteert in overcapaciteit en onrendabele vrachttarieven op de spotmarkt. Euronav, toch een van de best bestuurde tankerrederijen, klokte het eerste halfjaar af met een verlies van 51,6 miljoen dollar.

Veel beterschap zit er de komende 15 maanden niet in als we de Amerikaanse scheepsmakelaar McQuilling mogen geloven. De VLCC-vloot (supertankers van 200.000 tot 320.000 ton) groeit dit en volgend jaar stevig aan. Voor dit jaar waren 50 opleveringen van VLCC’s gepland, waarvan er eind augustus 24 hadden plaatsgevonden. Voor 2019 wijst het door McQuilling bijgehouden tankerorderboek op de komst van 61 nieuwe VLCC’s.

Hoop op sloop

Om de overcapaciteit weg te werken en de tankervloot weer in balans te brengen is alle hoop gevestigd op het slopen van oudere supertankers. Dat is om verschillende redenen interessanter geworden voor tankeroperatoren: oude tonnage komt moeilijk aan de bak en brengt (nog) minder op, de sloopprijzen zijn gestegen en de investeringen in systemen om de uitstoot van de motoren schoner te maken zijn aan oude schepen ook niet meer besteed.

Volgens McQuilling werden dit jaar al 30 VLCC’s verschroot, een aantal dat nog met 10 procent zou kunnen stijgen. De raming voor 2019 staat op 29 supertankers die naar de schroothoop zouden worden verwezen. Ter vergelijking: Euronav had het in zijn halfjaarrapport over 33 VLCC’s die in het eerste halfjaar werden gesloopt, scheepsmakelaar Gibson over 32 tot schroot herleide supertankers.

Pas in 2020 ziet de scheepsmakelaar McQuilling weer een markt in evenwicht – dus met goede vrachttarieven.

Tijdelijke opslag

Gibson wijst er echter op dat sloop niet altijd betekent dat de overcapaciteit vermindert. Sommige gesloopte tankers waren immers al een tijdlang niet meer in de vaart maar werden voor tijdelijke opslag gebruikt. En oudere schepen kwamen al sowieso niet meer aan de bak.