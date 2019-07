'Tanktoerisme terugdringen? Een platte belasting, ja'

Een platte taks of een noodzakelijk kwaad: de taks op tankpistolen verhit Ternat. 'De gemeente gaf tankstations eerst jaren vergunningen om uit te breiden.'

'Tank hier goedkoper', staat op een paneel bij Gabriëls, één van vijf tankstations op een zakdoek tussen de afrit van de E40 en de spoorwegovergang richting het centrum van de Vlaams-Brabantse gemeente Ternat. De concurrentie maakt de prijzen hier voordeliger dan elders en zou 'tanktoeristen' aanzuigen, camioneurs die even afrijden van de snelweg om op deze strook van ettelijke honderden meters te tanken en zo voor extra fileleed zorgen op de Assesteenweg, één van de drukste van de streek.

'Neen, we hebben dat niet gemeten en we hebben dus ook geen cijfers over het aantal tankende vrachtwagens', zegt Jozef Borremans (CD&V en Volks), schepen van Openbare Werken in Ternat, wanneer we hem voor de voeten werpen dat we maandag tussen 11 uur 30 en 14 uur 30 amper vrachtwagens zagen tanken. 'Dat kan toeval zijn', klinkt het. 'Maar die vijf stations zijn er alleszins niet alleen voor auto's, he. Daar moet ik geen tekening bij maken.'

Tankpistooltaks

Borremans keurde op de gemeenteraad van 25 juni, de laatste voor de zomer, mee de 'gemeentebelasting op motorbrandstofdistributieapparaten' goed. Die bepaalt dat de eigenaars van de tankstations in Ternat per tankpistool voortaan een jaarlijkse belasting zullen moeten betalen. Die ligt met 500 euro per tankpistool hoger voor pompen met hoog debiet, die bedoeld zijn om de tanks van vrachtwagens te vullen. Voor pistolen gekoppeld aan een pomp voor auto's bedraagt de taks 230 euro per pistool, voor onder meer LPG- en waterstofpompen is dat 50 euro per pistool.

'We moeten niet flauw doen', zegt Jozef Borremans. 'Het is enerzijds een manier om onze gemeentekas te spijzen, omdat we grote plannen hebben. Koken kost geld. Anderzijds is het mooi meegenomen als we via de belasting het tanktoerisme terugdringen.'

Nieuw is de maatregel niet. 'We haalden de mosterd bij andere gemeenten', erkent Borremans. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) bestaat een belasting op tankstations al in een veertigtal Vlaamse gemeenten. 'Al weten we niet waarom zij die invoerden', klinkt het bij woordvoerster Nathalie Debast.

'Al jaren verkeersinfarct'

In Ternat verhit de tankpistolentaks de gemoederen. 'Ik woon hier al 40 jaar en zou zeker niet zo ver gaan om te spreken van tanktoerisme van vrachtwagens', klinkt het bij Sven De Paepe, fractieleider van de lokale oppositiepartij N-VA, die, net als Open VLD, tegen de belasting stemde. 'Deze steenweg is sowieso al jaren een verkeersinfarct en dat is heus niet alleen door vrachtwagens.'

'Dat komt onder meer omdat de gemeente eerder vergunningen gaf aan nieuwe handelszaken, zoals het shoppingcentre The Leaf een beetje verderop', gaat De Paepe verder. 'Dat zorgt voor extra verkeer. Bovendien gaf de gemeente jaren vlot vergunningen aan bedrijven en zelfstandigen om hier tankstations te bouwen en uit te breiden. En nu hebben ze het plots over een maatregel om een duurzaam mobiliteitsbeleid te voeren. Het is een platte belasting, ja.'