Taxidienst Lyft weet Uber maar niet in te halen

De Amerikaanse taxidienst Lyft probeert zijn grote concurrent Uber in te halen, voorlopig zonder succes. Op een punt lijkt Lyft een voorsprong te nemen: het gaat enkele weken eerder naar de beurs dan zijn grote rivaal.

De documenten voor de beursgang, die meer dan 200 pagina’s tellen, van het Amerikaanse taxibedrijf Lyft lezen als een bijsluiter van een nieuw, zwaar medicijn. Pagina na pagina gaat het over de risico’s. De belangrijkste waarschuwing voor potentiële beleggers in het zeven jaar oude bedrijf: ‘We gaan misschien wel nooit winst maken.’

Uber moet Lyft nu voor een keer voor laten gaan: het ziet ernaar uit dat Lyft begin april - enkele weken eerder dan Uber - naar de beurs trekt. Het krijgt een notering op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq.

Zoals bij meerdere techstart-ups die de afgelopen jaren naar de beurs zijn gegaan, krijgen de oprichters, CEO Logan Green en voorzitter John Zimmer, nog voor april meer stemrechten. Hoeveel is nog niet officieel bekend.

Institutionele beleggers zetten altijd druk op dit soort constructies. Bij Uber werkte dat zeker. Daar is de hele constructie rond extra stemrechten in 2017 afgebouwd toen de veelbesproken medestichter Travis Kalanick opstapte als CEO.

Lyft-chauffeurs die minstens 10.000 kilometer hebben gereden, krijgen 1.000 dollar om aandelen te kopen bij de beursgang. Als ze 20.000 kilometer op de teller hebben, krijgen ze zelfs 10.000 dollar. Ook Uber denkt daar nu over na. Alleen ligt dat wat ingewikkelder als je in 64 landen actief bent.

Logan Green richtte zijn eerste bedrijfje Zimride op in 2007 met het doel mensen met elkaar mee te laten rijden op lange afstanden. Hij deed het idee op toen hij studeerde in Zimbabwe, waar betaald liften normaal is aangezien lang niet iedereen een auto heeft. Hoewel dat in Californië heel anders is, nam Green het idee mee naar huis.

Lehman Brothers

34% Marktaandeel In de VS haalt Lyft naar eigen zeggen een marktaandeel van 34 procent.

John Zimmer (34), die bij Lehman Brothers werkte als vastgoedanalist, besloot in 2008 in Zimride te stappen. Hij was drie maanden voor het roemruchte failliet opgestapt bij de Amerikaanse zakenbank.

Na vijf jaar moedig sleutelen aan Zimride werd het omgevormd tot een kopie van Uber, onder de naam Lyft. Het werd een taxibedrijf, voornamelijk actief in steden en dus voor korte ritten, die doorgaans niet gedeeld worden.

Zimmer is nu voorzitter van Lyft. Hij is het gezicht van het bedrijf, veel meer dan de introverte Green. Hij baarde in 2016 opzien door te zeggen dat binnen vijf jaar de meeste ritten van Lyft met zelfrijdende auto’s zouden worden uitgevoerd. Dat lijkt inmiddels veel te optimistisch. Een jaar later voorspelde hij dat Lyft eind 2018 een marktaandeel van 50 procent zou hebben in de VS. Voorspellen is nog niet zijn sterkste kant gebleken.

Green en Zimmer kunnen het prima met elkaar vinden. Ze rijden samen naar het werk, werken in aanpalende kantoren en maken elkaars zinnen af. Een medewerker van Lyft sprak vorig jaar op CNN van een ‘100% bromance’.

Het is dus niet zo gek dat analisten lang dachten dat de mannen van Lyft het niet in zich hadden om het grote, ruwe Uber aan te pakken. Inmiddels is het marktaandeel van Lyft in de VS niettemin langzaam geklommen naar bijna 30 procent. De jongste weken woedt een prijzenoorlog waarmee de twee nog even voor hun beursgang hun imago proberen op te poetsen. Lyft zegt nu zelfs op 34 procent marktaandeel te staan.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Vorig jaar verdubbelde Lyft zijn omzet, maar dat leidde niet tot een kleiner verlies. Sterker nog, vooral door verzekeringskosten steeg het verlies met bijna een derde tot ruim 900 miljoen dollar. Toch is Lyft, op basis van de verwachte omzetgroei, 25 tot 30 miljard dollar waard. Dat is zo’n 20 tot 25 procent van de geschatte waarde van het - eveneens erg verlieslatende - Uber.

Zowel Lyft als Uber steekt veel geld in de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Het bedrijf van Green stak daar vorig jaar 300 miljoen dollar in. Het heeft twee Amerikaanse grootmachten aan zich gebonden: Ford en General Motors. Lyft zou ook banden hebben met Waymo - een zusterbedrijf van Google en een koploper in de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Ook Uber heeft zijn vrienden: het Japanse Toyota en Volvo, dat in Chinese handen is.

Veel analisten plaatsen vraagtekens bij die investeringen. Ze zien er weinig toegevoegde waarde in. Over enkele jaren zouden die systemen ‘van de plank’ te koop zijn.

Lyft en Uber claimen dat hun concept - het delen van ritten - de aankoop van een auto overbodig maakt. Maar de beschikbare cijfers laten geen duidelijk beeld zien. In de grootste steden is dat zeker het geval, maar degelijk onderzoek ontbreekt.

In San Francisco rijdt naar schatting zo’n driekwart van de chauffeurs voor zowel Lyft als Uber. Desgevraagd zeggen ze altijd dat het hen niet uitmaakt voor wie ze rijden: op sommige punten zijn ze iets beter af bij Lyft en op andere punten bij Uber.

Fooi

Zo’n twee jaar geleden heeft Uber, onder druk van de concurrent Lyft, wel op de app de mogelijkheid ingevoerd de chauffeur een fooi te kunnen geven. Dat heeft zeker geholpen om de tevredenheid van de Uber-chauffeurs te verhogen, maar die ligt nog altijd lager dan bij Lyft.

In 2017, toen er heel wat controverse was over Uber, stapten een pak chauffeurs over naar Lyft. Ze wilden niet met het machismo en seksisme van Uber worden geassocieerd.

30 miljard Omzetgroei Op basis van de verwachte omzetgroei is Lyft 25 tot 30 miljard dollar waard.

De twee bedrijven hebben in de afgelopen tien jaar al tal van concurrerende initiatieven in de VS in het zand doen bijten. Zo blijft - zoals wel vaker in de techsector - een duopolie over. Maar volgens sommige analisten kan de Amerikaanse markt nog op zijn kop worden gezet, zeker omdat de omzet de komende tien jaar nog naar 150 miljard dollar kan groeien. Dat is een vervijfvoudiging.

Google wordt als mogelijke kaper genoemd, omdat het met Google Maps over een sleuteltechnologie beschikt. Het hoeft er maar een bestel- en betaalapp aan te koppelen en het zou zelfs Uber - met hulp van Waymo - van de kaart kunnen vegen.

Een niet onbelangrijk detail is dat een van de drie venture-capitalbedrijven van Google-moeder Alphabet - Capital G - een belang van ruim 5 procent in Lyft heeft.

En er is nog een bedreiging: ook de e-commercegigant Amazon ontwikkelt zich steeds meer als een transportbedrijf. Nu nog van pakjes, maar waarom straks niet van mensen? Jeff Bezos, de topman van Amazon, is niet toevallig aandeelhouder van Uber.