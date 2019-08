Taxirit soms duurder dan vliegticket

Turkije

De goedkoopste luchthaventaxi's zijn te vinden in de Turkse steden Izmir en Antalya, Boekarest en Warschau. In hun luchthavens kost een rit naar het centrum rond 10 euro, tien keer minder dan bij de Europese koplopers.

Brussels Airport staat met een tarief van 45 euro op plaats 14 en hanteert hetzelfde tarief als Schiphol (Amsterdam). In prijs per kilometer is Brussels Airport de zesde duurste op de vijftig onderzochte luchthavens.

De luchthaven van Charleroi, die zich graag Brussels South noemt, is niet in de vergelijking opgenomen, maar zou wellicht in de top tien zijn beland. Een taxirit van Charleroi-luchthaven naar Brussel-centrum kost tussen 70 en 90 euro. Gemiddeld 1,33 euro per kilometer.