Tekort aan truckers nog nooit zo nijpend

Uit cijfers van de VDAB blijkt dat het tekort aan truckers piekt op een recordhoogte. In de periode augustus 2017 tot juli 2018 ontving de Vlaamse arbeidsbemiddelaar 3.800 vacatures van werkgevers. In het jaar daarvoor waren dat er maar 3.200, 18 procent minder. Sinds 2014 is de vraag naar truckers verdrievoudigd.