Thalys na rampjaar op zoek naar 100 miljoen extra cash

Door de verwoestende impact van Covid-19 op het toerisme vervoerden de Thalys-hogesnelheidstreinen in 2020 70 procent minder passagiers. Thalys ziet voor 2021 weinig beterschap en rekent op 'externe financiering'.

Alle stoplichten bij Thalys staan op rood. Over 2020 boekte de uitbater van hogesnelheidstreinen in Frankrijk, België, Nederland en Duitsland een omzet van 165,5 miljoen euro, een daling met 70 procent ofwel 385 miljoen euro minder dan in 2019. Thalys boekte een operationeel verlies (ebitda) van 78,5 miljoen euro en vervoerde 2,5 miljoen passagiers, 70 procent minder dan in 2019.

Ook in 2021 zullen we verlies lijden en zullen we voor het eerst een beroep moeten doen op externe financiering. Bertrand Gosselin CEO Thalys

Volgens CEO Bertrand Gosselin zijn de rampzalige resultaten volledig te wijten aan de coronacrisis, 'de zwaarste in het bestaan van Thalys'. 'Al meer dan een jaar hebben de restricties op reizen een zware tol geëist van onze reizigers. Ook in 2021 zullen we verlies lijden en zullen we voor het eerst een beroep moeten doen op externe financiering.' Lees: Thalys heeft nood aan extra cash om de kas te spekken.

Thalys zou op zoek zijn naar een lening van 100 miljoen euro en voert daarover gesprekken met banken uit België, Frankrijk, Nederland en Duitsland. De hoofdaandeelhouders van Thalys, de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS (30 % van de aandelen) en de Franse tegenhanger SNCF (70 %), beschikken niet over de middelen om dat geld toe te steken.

2024

Door de zware reisbeperkingen en avondklok in Nederland, Frankrijk en België reden de intercitytreinen tussen Brussel, Amsterdam en Parijs veel minder uit, tot soms zelfs maar één keer per dag. Thalys wist wel voor 150 miljoen euro te besparen door de dienstregeling aan te passen en in de kosten te snijden. Door de capaciteit met 60 procent terug te dringen werd 102 miljoen euro bespaard.

Hoewel het coronavirus nog altijd agressief om zich heen slaat, ziet Gosselin de toekomst hoopvol tegemoet. 'We blijven overtuigd van het groeipotentieel van het internationale hogesnelheidsspoorvervoer in Europa. We hebben de uitbreiding van de dienstregeling voorbereid en zijn klaar om het aantal treinen en ritten te verhogen en meer reizigers te verwelkomen zodra de gezondheidssituatie het toelaat.' Toch zou Thalys pas ten vroegste in 2024 weer op precoronapeil zitten.

Eurostar

Thalys is niet de enige treinmaatschappij die in zwaar weer zit. Ook de toekomst van het Frans-Britse spoorbedrijf Eurostar, dat de verbinding tussen Londen en het Europese vasteland verzorgt, hangt aan een zijden draadje. In januari richtten Britse bedrijfsleiders een open brief aan de Britse minister van Financiën. Zonder regeringshulp zou Eurostar nog maar cash hebben om enkele maanden operationeel te blijven. Naast Covid-19 moest Eurostar ook nog eens de brexituppercut incasseren.

De geplande fusie tussen Thalys en Eurostar is door de financiële problemen op de lange baan geschoven. In september 2019 kondigde SNCF-topman Guillaume Pepy aan dat de fusie tussen Thalys en Eurostar 'over anderhalf à twee jaar een feit kan zijn'. Daarna werd lang niets meer over de samenwerking vernomen.

Het crisissfeertje liet gesprekken tussen Thalys en Eurostar niet toe, maar Gosselin blijft overtuigd van de voordelen die een fusie beide partijen oplevert. De samenwerkingsgesprekken zouden intussen hervat zijn. 'De crisis toont dat we kwetsbaar zijn en sterker staan als we groter zijn', zei Gosselin eerder.