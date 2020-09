'Thalys-treinen maar voor kwart gevuld'

Hoewel de treinen van Thalys de voorbije weken maar een voor kwart gevuld waren, verhoogde de hogesnelheidstreinuitbater zijn aanbod eind augustus.

Goed nieuws voor de trouwe klanten van Thalys. Sinds eind augustus is de Welcome Bar in de hogesnelheidstreinen opnieuw open. Dat is een van de maatregelen waarmee het spoorbedrijf opnieuw zakenreizigers hoopt aan te trekken.

Thalys heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis, vertelt de Franse CEO Bertrand Gosselin in een gesprek met De Tijd. 'Er is veel gesproken over de luchtvaart, maar de internationale spoorbedrijven zijn evenzeer getroffen.'

Na de lockdown midden maart vielen de activiteiten bij Thalys grotendeels stil. 'Drie maanden hebben we nagenoeg geen omzet gedraaid', zegt Gosselin. 'We hielden één verbinding per dag van Brussel naar Amsterdam en Parijs open, maar die trok weinig volk. We gingen van 20.000 naar 200 reizigers per dag.'

Deze zomer liet Thalys opnieuw de helft van de treinen rijden. Met een bezettingsgraad van 65 procent, tegenover een gemiddelde van 85 procent in precoronatijden, scoorden die behoorlijk. Maar sinds eind augustus gaat het opnieuw bergaf door de striktere kleurencodes voor onder meer Brussel en Parijs. 'Sinds twee weken zijn onze treinen nog maar voor een kwart gevuld', erkent Gosselin.

Toch besliste het bedrijf eind augustus zijn aanbod tot 60 procent van de normale capaciteit te verhogen. 'We wilden een positief signaal geven in deze zeer negatieve atmosfeer', zegt de CEO. 'We hopen op een herstel, vooral van het zakenpubliek. Zakenreizigers willen een breed aanbod, zodat ze een latere trein kunnen nemen als een vergadering uitloopt. Hoe minder aanbod, hoe minder interessant.'

300 miljoen

Aan het begin van de zomer becijferde Thalys het verwachte omzetverlies dit jaar op 300 miljoen euro. 'We krijgen voorlopig geen signalen dat het beter zal zijn', zegt Gosselin.

Verliescijfers worden na de grand cru's 2018 en 2019 onvermijdelijk. Thalys hoopt de crisis te overleven door te besparen op de werkingskosten, enkele investeringen terug te schroeven en tijdelijk geen nieuw personeel aan te nemen. De zomerroutes naar Bordeaux en Marseille zijn stilgelegd. De twee aandeelhouders, de Franse spoorwegmaatschappij (60%) en de NMBS (40%), krijgen dit jaar geen dividend.

Het geplande fusieproject met Eurostar, voorzien voor 2021, loopt enige vertraging op, maar houdt stand. 'De crisis toont dat we kwetsbaar zijn en sterker staan als we groter zijn', zegt Gosselin. De CEO verwacht dat Thalys in 2022 opnieuw het niveau van voor de coronacrisis bereikt. 'Ik ben redelijk optimistisch want de luchtvaartsector spreekt eerder over 2024 of 2025. Maar ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van verplaatsingen in Europa op korte en middellange afstand bij de trein ligt.'