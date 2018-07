Topman De Lijn: 'Van ACOD geen lessen te krijgen in fatsoen'

'Ik heb van de ACOD geen lessen in fatsoen te krijgen, met alle desinformatie die de vakbond verspreidt onder het personeel bij De Lijn.' Dat zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, vrijdag.

In plaats van constructief mee te werken aan de toekomst van de openbaarvervoermaatschappij, duwt ACOD het personeel liever naar de afgrond.

' Onfatsoenlijk en een slag in het gezicht van de werknemers die ongerust zijn over hun toekomst', sneerde ACOD-secretaris Rita Coeck vrijdagochtend.

Minder directeurs

De Lijn telt 8 directeurs, plus directeur-generaal Roger Kesteloot.

Kesteloot wijst erop dat het aantal medewerkers niet de enige parameter is om het belang van een directiefunctie te bepalen. 'Minstens zo belangrijk zijn de budgetten waarvoor die directeurs verantwoordelijk zijn. En die zijn aanzienlijk. Ik vind het dan ook heel flauw om vandaag het verwijt te krijgen dat die functies in het leven geroepen zijn om anderen te plezieren', zegt hij.

Bom onder sociaal overleg

De aanduiding van het nieuwe managementcomité is een onderdeel van de grote reorganisatie waarover De Lijn in mei een akkoord sloot met de christelijke vakbond ACV. Tegen 2020 moeten minstens 286 bedienden- en managementjobs verdwijnen .

De socialistische ACOD, die niet akkoord ging, was woest over de 'bom onder het sociaal overleg' en hield een dagenlange staking. De top van De Lijn vindt al langer dat de socialistische bond 'op oorlogspad' is.