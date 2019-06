Topman Uber versterkt greep na vertrek twee toplui

De Uber-topman staat onder zware druk omdat twijfels groeien of het bedrijf rendabel kan worden. Onlangs bleek dat Uber in het eerste kwartaal een nettoverlies van 1 miljard dollar had geleden. Ook op de beurs is Uber geen hoogvlieger. Hoewel de beursgang de grootste in de VS in de afgelopen vijf jaar was, verliep het debuut in mineur. Uber sloot zijn eerste beursdag af met een verlies van 6,6 procent. Het aandeel noteert nog altijd onder de introductieprijs van 45 dollar.