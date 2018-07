Topvrouw Parijse metro getipt als ceo Air France-KLM

Juiste vakjes

Guillouard kent de luchtvaartsector erg goed, wat voor de Franse overheid geldt als het belangrijkste criterium bij de aanwerving. Guillouard werkte tussen 1997 en 2007 voor Air France en het latere Air France-KLM (de twee fuseerden in 2004, nvdr), onder andere in personeelsbeleid en financiën. Zo deed ze veel ervaring op in de omgang met de transportvakbonden, een extra plus bij het woelige Air France.