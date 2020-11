Topvrouw Schoubs krijgt bij De Lijn bus vol uitdagingen op haar bord

Ann Schoubs (1966) is burgerlijk ingenieur. Ze begon in 1991 bij de NMBS. Eerst als intern auditor, dan onder meer als CIO en later CEO van YPTO, een filiaal van 500 werknemers dat IT-diensten levert aan de NMBS. In haar laatste twee jaar bij de NMBS werkte ze als Head of Supply. Na haar carrière bij de spoorwegen werd ze in 2017 Chief Audit Executive bij de Federale Interne Audit. Ze begint op 1 januari aan een mandaat van zes jaar. Bij De Lijn komt ze ex-NMBS-topman Marc Descheemaecker als voorzitter tegen.