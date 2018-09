Transporteurs slaan alarm over impact illegale migratie

De sluiting van snelwegparkings na incidenten met migranten leidt tot grote problemen voor de transportsector.

De parking langs de snelweg E40 in Wetteren sluit voor vrachtwagens, nadat een migrant is gestorven bij een steekpartij tussen een groep Afrikanen. Twee weken geleden ging ook al de parking in Jabbeke ’s nachts op slot voor trucks na een schietpartij tussen migranten. De sluitingen hebben grote gevolgen voor de transportsector en de Vlaamse economie, die zich in de markt zet as logistieke draaischijf in Europa.

Tussen Groot-Bijgaarden en Calais is er geen enkele plek meer voor chauffeurs om de verplichte rusttijden te nemen. Lode Verkinderen Transport en Logistiek Vlaanderen

‘Tussen Groot-Bijgaarden en Calais, 200 kilometer lang, is er geen enkele plek meer voor chauffeurs om hun verplichte rusttijden te nemen’, zegt Lode Verkinderen van de beroepsorganisatie Transport en Logistiek Vlaanderen.

Ook E40-parkings in Mannekensvere, Westkerke en Drongen zijn door de problemen met illegale migranten niet meer toegankelijk voor trucks. ‘Het gevolg: chauffeurs stoppen nu enkele uren op op- en afritten. Want als ze de wettelijke rustperiodes niet respecteren, riskeren ze boetes’, zegt Maarten Gommeren van het gelijknamig transportbedrijf.

Belgische transportfirma’s spreken over een politiek opbod dat geen enkele oplossing biedt. ‘De parkings moeten groter, betalend, bewaakt en beveiligd met camera’s worden. Als de regering soldaten inzet tegen terreur in Brussel, moet dat ook kunnen op de snelwegparkings’, vindt Stephan Roosens van het transportbedrijf Roosens. Het parkingplan van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) voor een betere beveiliging overtuigt hem niet. ‘De uitvoering is te traag en het is niet ingrijpend genoeg.’

Miljoenen euro's schade

De sector voelt zich de dupe van een falende strijd die de overheid voert. De economische schade en het imagoverlies bij buitenlandse investeerders nemen toe. Zo worden ladingen met gevoelige producten als voeding, drank, chemie en farma meteen verbeurdverklaard als er migranten tussen worden aangetroffen. Dat leidt tot het verlies van duizenden ladingen en miljoenen euro’s schade per jaar.