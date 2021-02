Transportgroep Essers trekt streep onder bosconflicten

Transportbedrijf H. Essers lijkt een punt te kunnen zetten onder een jarenlang conflict met milieubewegingen over bossen. Het gaat akkoord om, na een laatste kap op industrieterrein in Genk, nooit meer grote lappen bos in Vlaanderen te kappen.

Transportgroep H. Essers, de grootste private werkgever van Limburg, mag op de site van haar hoofdkantoor in Genk negen hectare bomen omhakken. In ruil zal ze elders 17 hectare aanplanten, aandacht voor biodiversiteit tonen en voortaan nooit meer grote stukken bos in Vlaanderen meer kappen. Dat is de deal die het heeft gesloten met milieubeweging BOS+.

Daarmee lijkt het bedrijf een streep te trekken onder een conflict tussen natuur en economie dat al jaren aansleept. H. Essers botste frontaal met de milieubeweging toen het in 2013 een deel van het eeuwenoude Ferrarisbos in Wilrijk wilde kappen om haar activiteiten uit te breiden. Een deel van de bomen werd gerooid, wat tot een bezetting van het bos leidde.

Genk

Daarna ontstond een tweede dispuut aan de hoofdzetel in Genk langs de E314, waar het snel groeiende transportbedrijf wil uitbreiden. Daarvoor stonden opnieuw bomen in de weg, die bovendien in natuurgebied stonden. H. Essers haalde uiteindelijk bakzeil voor de rechtbank en moest het bos laten staan.

Het zocht daarom een terrein aan de andere kant van de snelweg, waar het gekoelde farmahallen wil bouwen om vaccins en geneesmiddelen te vervoeren. Ook daar blijken bomen te staan, maar het gaat om naaldbomen op een stuk grond dat is ingekleurd als industrieterrein.

Natuurpunt liet al weten geen grote strijd te voeren tegen het rooien van die bomen, al is het maar omdat de juridische argumenten beperkt zijn. En ook milieubeweging BOS+ begraaft nu de strijdbijl. Essers ging wellicht in de rechtbank groen licht krijgen voor de kap, maar kan omdat de procedures gestaakt worden, sneller met de werken beginnen.

'Historisch akkoord'

BOS+ spreekt van een 'historisch akkoord', omdat H. Essers meer bomen aanplant op andere terreinen dan wettelijk nodig én akkoord gaat met een moratorium op boskap bij toekomstige uitbreidingen. Daarbij is dus meteen ook afgesproken dat het Ferrarisbos in Wilrijk blijft. Het bedrijf zal ook plannen rond biodiversiteit op haar terreinen maken.

H. Essers neemt het akkoord op in haar duurzaamheidsrapportering. Volgens BOS+ is er geen financiële regeling getroffen en draagt elke partij de eigen kosten van de jarenlange procedurestrijd, die nu wordt gestaakt.