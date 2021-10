Transportgroep Jost Group treft miljoenenschikking met parket

Het Waalse transportbedrijf Jost Group heeft een schikking met het federaal parket getroffen in het jarenlange onderzoek naar sociale fraude. Jost zou zo'n 30 miljoen euro betalen.

De schikking, die via welingelichte bronnen werd bevestigd aan De Tijd, betekent het sluitstuk van de saga die Jost Group al bijna zeven jaar achtervolgt. Het Waalse transportbedrijf en enkele van zijn Roemeense en Slovaakse dochterondernemingen staan sinds 2015 centraal in een onderzoek naar sociale dumping en mensenhandel. Jost, een groep met een omzet van 350 miljoen euro, wordt ervan beticht dat het Oost-Europese chauffeurs in België heeft laten rijden tegen de gunstiger voorwaarden van hun land van herkomst.

In 2017 moest topman Roland Jost samen met drie partners drie maanden in de cel. Maar Jost, die het derde grootste transportbedrijf van het land leidt, hield zijn onschuld staande. Twee jaar geleden betaalde Jost Group nog een borgsom van 7 miljoen euro om weer met zijn vrachtwagens te kunnen rijden. Een deel van de vloot van het transportbedrijf was in beslag genomen als compensatie voor de tientallen miljoenen euro's aan vermeende ontdoken betalingen aan de overheid.

Het federaal parket wilde maandag geen commentaar geven. De schikking moet nog worden goedgekeurd door de raadkamer, die mogelijk pas in december zitting houdt.

Celstraf met uitstel?

De christelijke transportbond ACV-Transcom meldt maandag in een persbericht dat Jost Group bij die schikking zo'n 30 miljoen euro zou betalen. Dat bedrag noemt ook de Franstalige openbare omroep RTBF. Die voegt daar nog aan toe dat Jost en twee nauwe medewerkers nog een celstraf van zes maanden met uitstel krijgen. Dat zou betekenen dat Jost & co. hun betrokkenheid bij de sociale fraude deels hebben toegegeven, stelt RTBF.

In dit dossier was ook sprake van mensenhandel. Hoe zit het daarmee? Om maar te zeggen dat veel vragen onbeantwoord blijven. Robert Parillo Vakbondsverantwoordelijke ACV Transcom

In een eerste reactie stelt ACV-Transcom dat de schikking tussen het federaal parket en Jost Group de vakbond heeft verrast. Vooral het bedrag van de schikking doet de wenkbrauwen fronsen. 'Je kan je afvragen of met 30 miljoen euro de geleden schade is vergoed. Niets is minder zeker,' zegt Robert Parillo, de algemeen sectorverantwoordelijke voor vervoer over de weg en logistiek.