'Transportsector dreigt weg op te gaan van horeca'

Ook de transportsector kreunt onder de coronacrisis. Al lijkt dat niet zo. 'Als de toestand nog drie weken aanhoudt, belanden we in hetzelfde schuitje als de horeca.'

Als er één positief element is aan de hele coronacrisis, dan is dat wel dat het fileleed in België omzeggens is verdwenen. Aan de Belgische-Nederlandse grens stonden dinsdagmorgen wel ellenlange rijen vrachtwagens aan de schuiven. Maar dat had alles te maken met strenge politiecontroles om te verhinderen dat Nederlanders 'illegaal' de grens oversteken. Daarbij moest alle verkeer over één rijstrook en dat veroorzaakte op een bepaald moment meer dan drie kwartier vertraging.

'Ironisch genoeg komt dat op een moment dat de Europese Commissie aan de lidstaten vraagt aan de grenzen in 'green lanes' te voorzien voor transporteurs', zegt Isabelle De Maegt, woordvoerster van de Belgische wegvervoerdersfederatie Febetra, 'zodat transporteurs vlugger en met minder formaliteiten de grens over kunnen. Gelukkig heeft men de transporteurs na een tijd via de pechstrook laten rijden. Maar zolang mensen de coronaregels niet naleven, vrees ik voor grensproblemen.'

Autosector plat

Toch is op de Belgische wegen nog flink wat vrachtwagenverkeer te zien. Dat kan de indruk doen ontstaan dat het gouden tijden zijn voor de transportsector.

'Schijn bedriegt', zegt Lode Verkinderen, directeur van de beroepsvereniging Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV). 'Het transport van levensmiddelen voor supermarkten en farmaproducten loopt goed - het gaat om honderden ritten per dag - maar dat is amper enkele procenten van het totale truckvervoer.'

Je ziet dat de goederentoevoer aan vele sectoren opdroogt. Voor de bouwsector is er nog wel transport maar dat duurt misschien nog hoogstens enkele dagen. Lode Verkinderen Directeur van de beroepsvereniging Transport en Logistiek Vlaanderen

'Het transport voor de culturele sector, sportevenementen en winkelketens ligt plat. Ook de automobielsector ligt stil. Er is geen vervoer meer naar de autohaven Zeebrugge, maar ook geen transport vanuit Zeebrugge naar de autoconcessiehouders, want die zijn dicht. Voor de bouwsector is er nog wel transport maar dat duurt misschien nog hoogstens enkele dagen.'

Aardbeienpluk

'Je ziet dat de goederentoevoer aan vele sectoren opdroogt. Wat als men zoals in Italië bepaalt dat alle niet-essentiële productie de deuren moet sluiten? Of als in ons land geen mensen worden gevonden voor zeg maar de asperge- en aardbeienpluk en ook daar alle transport wegvalt?'

'Bijkomend probleem is het tekort aan containers. Daardoor geraken veel goederen die opnieuw vanuit China de Antwerpse haven binnensijpelen moeilijk geëxporteerd naar het achterland of naar andere landen in West-Europa.'

'Ik vrees voor een sneeuwbaleffect waar de transportsector niet aan ontsnapt. Als de situatie nog twee à drie weken aanhoudt, dan vrees ik voor ettelijke faillissementen en zie ik ons terechtkomen in dezelfde statistieken als de horeca. We staan al altijd in de top vijf van de kwetsbaarste sectoren. De marges in de sector schommelen rond 1 à 2 procent, en dan spreek ik over de goede bedrijven.'

Tijdelijk werkloos

Viapass, de Vlaamse overheidsinstantie die de inning van de kilometerheffing voor vrachtwagens coördineert, berekende dat sinds de coronamaatregelen ongeveer een kwart minder vrachtwagens op de Belgische wegen rijden.

109.000 Trucks Het aantal trucks op de Belgische tolwegen viel begin deze week terug van gemiddeld 142.000 op een normale werkdag tot 109.000.

'Op een normale werkdag worden op onze tolwegen een 25 à 26 miljoen gereden kilometers geregistreerd', zegt Edward Claessens van Viapass. 'Sinds 18 maart is dat teruggevallen tot 19 miljoen. Het aantal trucks viel begin deze week terug van gemiddeld 142.000 op een normale werkdag tot 109.000.'

Dat lijkt overeen te komen met de aanvragen voor tijdelijke werkloosheid. 'Uit recente cijfers blijkt dat 20 tot 25 procent van de Belgische transporteurs tijdelijke werkloosheid heeft aangevraagd', zegt De Maegt. 'Dat betekent dat minstens een vijfde van de 103.000 mensen uit de sector tijdelijk werkloos is en een vijfde van de 71.300 Belgische trucks stilstaat.'

De Maegt zegt veel berichten binnen te krijgen van transporteurs die het moeilijk hebben. 'Gelukkig heeft nog geen enkel EU-land het vervoer van goederen verboden, al zijn er voor de export naar Italië wel bijzondere voorschriften.' Wegens de coronacrisis werden ook de rij- en rusttijden voor chauffeurs versoepeld. In België werd de wekelijkse rijtijd verhoogd van 56 naar 60 uur, maar dat geldt alleen voor voedingsmiddelen en farmaproducten.

Febetra krijgt veel vragen binnen over geldige rijbewijzen en technische controles van voertuigen. Sommige transporteurs hebben extra opleidingen gemist, waardoor hun rijbewijs niet langer geldig is. Anderen moeten met hun truck naar de keuring maar die centra zijn niet langer open. De Maegt: 'De overheid heeft gezegd dat de keuringscentra deze week opnieuw opengaan, maar dat staat nog altijd niet in het Staatsblad. Maar als al die papieren niet in orde zijn, mogen veel transporteurs niet meer lossen of laden in de chemiesector, omdat de regels daar heel streng zijn.'