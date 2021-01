Treinen stiptst in 30 jaar

De NMBS opende in december een nieuwe treinstation in Anderlecht.

Door de verminderde trafiek in de lockdown steeg de stiptheid van de Belgische treinen vorig jaar tot een recordhoogte. Maar het coronavirus zadelt de NMBS met een financiële put van een half miljard euro op.

De Belgische treinreizigers zijn almaar tevredener over de diensten van de NMBS. Vorig jaar gaf 75 procent van de ondervraagde reizigers de Belgische spoorwegmaatschappij een score van 7 op 10 of meer. Daarmee scoort de NMBS 8 procentpunten beter dan in 2019 en een kwart hoger dan in het rampjaar 2018.

De tevredenheid van reizigers is traditioneel nauw verbonden met de stiptheid van de treinen. En die zit na enkele moeilijke jaren duidelijk in de lift. Maar liefst 93,6 procent van de treinen reed vorig jaar 'op tijd', wat in spoorjargon betekent dat ze hoogstens een vertraging van 6 minuten hebben. Het is van 1990 geleden dat de NMBS nog zo'n hoge punctualiteit kon tonen (zie grafiek).

Schermvullende weergave

De goede scores zijn grotendeels te wijten aan de coronacrisis. Terwijl de stiptheid vroeger vaak haperde in de drukke ochtend- en avondspits, verlichtten de vele thuiswerkers de druk op het spoor. In het kader van de 'Treindienst van Nationaal Belang' bleven 75 procent van de treinen tijdens de eerste lockdown rijden, hoewel die maar 10 procent van het normale aantal passagiers vervoerden.

40% aantal treinreizigers Eind 2020 telde de NMBS 40 procent van het aantal reizigers van voor de crisis.

Tegen oktober krikte de NMBS haar reizigersvolume op tot 68 procent van het pre-coronatijdperk. Maar de tweede lockdown deed het spoor opnieuw leeglopen. Ondanks het succes van de gratis Hello Belgium Railpass, die elke week goed is voor 400.000 à 600.000 trajecten, telde de NMBS eind 2020 nog maar 40 procent van het aantal passagiers van voor de crisis.

Financiële put

Door het coronavirus is de forse groei van het spoor, dat sinds 2017 elk jaar minstens 3,5 procent meer reizigers vervoerde, in 2020 tot stilstand gekomen. Toch gelooft NMBS-CEO Sophie Dutordoir in de toekomst van de trein. 'Over een paar jaar verwacht de NMBS opnieuw aan het aantal reizigers van 2019 te zitten', zegt ze. Tegen 2030 verwacht ze een groei van meer dan 15 procent. 'Door de coronacrisis voelen we meer dan ooit hoe graag iedereen buiten komt en reist. Ook in eigen land', aldus de CEO.

Door de coronacrisis voelen we meer dan ooit hoe graag iedereen buiten komt en reist. Ook in eigen land. Sophie Dutordoir CEO NMBS