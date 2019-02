Truckers dreigen met staking

De socialistische transportvakbond dient een stakingsaanzegging in. De aanleiding is een aanslepend conflict over een nieuwe functieclassificatie en de daaraan verbonden uurlonen.

Volgens Frank Moreels, de federaal secretaris van de transportvakbond BTB (behorend tot het ABVV), weigeren de werkgeversorganisaties Febetra, UPTR en TLV om een vier jaar oud akkoord over een nieuwe functieclassificatie in praktijk om te zetten. Het idee was beroepschauffeurs in vier klassen onder te verdelen, rekening houdend met hun competenties.

'Niet zozeer de omschrijving van de functies is het probleem, wel de lonen die erop geplakt worden. Die zijn te laag. Men moet weten dat de lonen in onze sector lager liggen dan in de schoonmaaksector', zegt Moreels.

De vakbond dient een stakingsaanzegging in, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur. Donderdag wordt met de gewestelijke afdelingen overlegd over een actieplan. De bond gaat niet meteen alle registers opentrekken, maar wil in stappen de druk opvoeren bij 'invloedrijke transportbedrijven.'

'We hopen op een snel signaal van de werkgeversorganisaties, zoniet gaan we over tot acties', zegt Moreels.

Tekort aan chauffeurs

Volgens Moreels zijn sommige individuele transportbedrijven wel bereid gevonden om hun barema's te actualiseren, tegen de richtlijnen van de sectororganisaties in. 'Dat is ook logisch. De transportbedrijven kampen met een chauffeurstekort en klagen steen en been dat ze geen chauffeurs vinden.'

De werkgeversorganisaties zeggen dat de lonen die aan de vier nieuwe functiecategorieën gekoppeld worden, niet meer kunnen stijgen dan de loonnorm 2019-2020 van 1,1 procent die dinsdag op interprofessioneel niveau is afgesproken.

Voor de vakbond BTB is dat onaanvaardbaar. 'Het akkoord over de functieclassificaties heeft niets te maken met het interprofessioneel akkoord', zegt Moreels. 'De afspraken zijn al vier jaar oud.'

'Onrealistische eisen'

Transportfederatie Febetra spreekt over onrealistische eisen van de vakbonden, met loonsverhogingen van 33 à 35 procent.

'We zijn bereid te overleggen, maar het probleem is dat het vakbondsvoorstel een loonsverhoging inhoudt voor de overgrote meerderheid van de chauffeurs van 33 à 35 procent. Dat staat natuurlijk haaks op de loonnorm, en Belgische chauffeurs zijn nu al de duurste van Europa', zegt Febetra-woordvoerster Isabelle De Maegt.