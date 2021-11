Tsjechische miljardair vergroot belang in PostNL

De Tsjechische miljardair Daniel Křetínský bouwt zijn belang in PostNL gestaag uit en heeft de kaap van 20 procent overschreden. Zijn plannen blijven onduidelijk.

Eind februari van dit jaar meldde de Nederlandse toezichthouder AFM dat Vesa Equity Investment een belang van 3,24 procent in het Nederlandse post- en pakjesbedrijf had genomen. Vesa Equity Investment is de investeringsholding van Daniel Křetínský en zijn vennoot Patrik Tkáč.

Intussen heeft Vesa zijn belang in PostNL in verschillende fases opgedreven tot 20,12 procent, en dat heeft een huidige waarde van circa 400 miljoen euro. Met een belang van 20,12 procent is de Tsjech veruit de grootste individuele aandeelhouders van PostNL, waarin ook de Nederlandse zakenman John De Mol zit met een belang van 4,9 procent.

Via Vesa Equity Investment houdt de Tsjechische miljardair sinds vorig jaar ook een belang aan in het Britse postbedrijf Royal Mail.

Zwijgzaam over plannen

Het is niet het enige postbedrijf waar Křetínský participeert. Via Vesa Equity Investment houdt de Tsjechische miljardair sinds vorig jaar ook een belang aan in het Britse postbedrijf Royal Mail. Aanvankelijk controleerde hij 5 procent van de aandelen, intussen is dat uitgebreid naar 13 procent. Daarmee is hij ook de grootste aandeelhouder van het Britse postbedrijf. Dit voedde in het Verenigd Koninkrijk de geruchten dat Křetínský uit zou zijn op een afsplitsing van pakketdivisie GLS uit Royal Mail.

Wil hij op termijn GLS fuseren met Post NL? Of zijn die belangen een zuiver financiële belegging? Het antwoord op die vraag blijft onduidelijk. Het is gissen naar de plannen van Křetínsky. De 46-jarige Tsjech, van wie zakenblad Forbes het vermogen schat op 4 miljard dollar, staat bekend om zijn stilzwijgen en wordt daarom ook de Tsjechische sfinx genoemd.

Vermogen vergaard met energie