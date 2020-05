Twee bezwaren tegen Antwerpse Saeftinghedok

Bij de Raad van State zijn twee verzoeken tot vernietiging ingediend tegen het voorkeursbesluit Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA). Dat zijn de plannen van de Vlaamse regering om de containeroverslagcapaciteit in de Antwerpse haven te vergroten. Het gaat om de inbreiding van de bestaande dokken en de aanleg van het Saeftinghedok , een nieuw getijdendok plus terminals ten zuiden van Doel .

In afwachting van de uitspraak van de Raad van State wordt gewoon verder gewerkt aan de uitbreidingsplannen en de bouw van het nieuwe containerdok . 'Omdat het gaat om verzoeken tot vernietiging en niet tot opschorting kan het project doorgaan in onze werkgroepen tot de Raad van State uitspraak doet', zegt Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare werken en voorzitter van het ECA-overleg.

Wanneer de Raad van State over de zaak beslist, is onduidelijk. Tot 2 juni loopt de periode waarin bezwaren ingediend kunnen worden. Die termijn werd verlengd door de coronacrisis.

'Het is spijtig dat na een uitgebreide procedure waar inspraak centraal staat toch juridische stappen volgen', laat Peeters weten. 'Eerder kwamen er ook al verzoekschriften tot nietigverklaringen van het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in Zeebrugge. Op termijn moeten we die aanpak evalueren, want die kwam er net om infrastructuurwerken te kunnen versnellen. Gelukkig verhinderen die procedures bij de Raad van State niet dat rond de projecten verder onderzoek wordt verricht.'