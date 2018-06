Tweedaagse stakingsacties bij de NMBS van start

De machinistenvakbond OVS maakt zich klaar om vanaf 10 juli tot in de vroege uren van 12 juli het werk neer te leggen bij de spoorwegmaatschappij NMBS. Daarvoor heeft de vakbond een stakingsaanzegging ingediend. Ze is het niet eens met de nieuwe voorstellen van de directie over de toekomst van het werk van de machinisten.