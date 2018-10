Tweewielers voor de iPhone-generatie

Niet alleen de traditionele fietsfabrikanten haken in op de immense populariteit van de elektrische fiets. Ook heel wat start-ups zien er brood in. We testten voor u drie fietsen van nieuwe en gevestigde fabrikanten uit.

Cowboy

Slimme entrepreneurs hebben de aantrekkingskracht van de elektrische fiets al langer begrepen. Het Brusselse bedrijfje Cowboy bracht dit jaar zijn eerste fiets uit: een scherp vormgegeven designbike die weinig te maken heeft met de logge, oubollige elektrische fietsen van enkele jaren geleden. Op het eerste gezicht verraadt niets dat dit een elektrische tweewieler is, alleen de centrale zitbuis is iets dikker dan normaal, want daar zit de batterij in verstopt.

Rijden met de Cowboy is zeker geen straf. Zijn motor is uitgerust met een intelligent aandrijfsysteem dat zelf bepaalt wanneer de rijder elektrische ondersteuning nodig heeft en hoeveel. Bij vertrek vanuit stilstand, bij bergop rijden of met stevige kopwind duwt de motor een stuk meer dan wanneer u pakweg bergaf suist.

Het is ook net op die momenten dat elektrisch fietsen een heerlijke sensatie is. In plaats van u de pleuris te trappen zonder echt vooruit te komen houdt u moeiteloos een stevig tempo aan. Ook het gewicht van de fiets draagt daartoe bij. De Cowboy weegt amper 16 kilo. U kunt hem gemakkelijk mee naar binnen nemen als u ermee naar kantoor fietst. Ook fijn: de Cowboy heeft geen vieze ketting vol smeerolie, maar brengt de pedaalkracht over met een carbonriem.

De Cowboy is dus een tof ding, maar er zijn ook zaken waaraan je merkt dat dit een debuutproduct is. Zo zit je wel heel erg Tom Boonen-gewijs voorovergebogen op de fiets, wat al snel oncomfortabel wordt. Ook het beenharde zadel is een marteling voor het achterwerk.

De Cowboy is spartaans afgewerkt: hij heeft geen spatlappen, geen bagagerek, geen fietsslot, geen kettingkast en zelfs geen - wettelijk verplichte - bel. Het is ook onmogelijk de batterij op te laden als die in de fiets is gemonteerd. Als u onderweg stroom wilt bijtanken, mag u het sleuteltje waarmee u de batterij kunt losmaken niet vergeten. Voor langere fietsritten is zo’n tussentijdse laadbeurt trouwens nodig, want de batterij is na 50 kilometer leeg. Dat is ook een theoretisch maximum. Crosst u regelmatig Ardense heuvels op, dan zal dat cijfer nog een stuk lager liggen. Die nadelen probeert de Cowboy te counteren met een scherpe prijs: 1.790 euro.

Vanmoof Electrified S

Het Nederlandse bedrijfje Vanmoof laat zich naar eigen zeggen graag inspireren door merken als Tesla, Apple en Sonos: makers van stijlvolle, maar eenvoudig te gebruiken producten waar een premium-prijskaartje aan hangt.

Schermvullende weergave Een model van Vanmoof (zonder elektrische trapassistentie).

Wij konden rondtuffen met de Electrified S. Als we hem met zijn Brusselse concurrent moeten vergelijken, zouden we hem omschrijven als de Cowboy 2.0. De zithouding is veel comfortabeler en de fiets is een stuk beter uitgerust: hier zijn de spatborden, de kettingkast en de fietsbel standaard, alleen het bagagerek ontbreekt. De batterij is ook veel krachtiger, met een maximaal bereik van 120 kilometer (alweer: in ideale omstandigheden en met de minste ondersteuning). Het nadeel is dat het veel langer duurt om ze helemaal op te laden: geen 2,5 uur zoals de Cowboy, maar 6 uur.

De elektrische ondersteuning van de Vanmoof werkt wel net iets anders dan die van de Cowboy. Hij kiest niet zelf wanneer hij meetrapt, maar u kunt aangeven tot welke snelheid dat moet gebeuren. De meeste fietsers laten die instelling vermoedelijk gewoon op het maximum staan, 30 kilometer per uur. Ook leuk is de turboknop: daarmee schiet de fiets in twee seconden naar de topsnelheid, voor als je een helling op moet. Zowel de Cowboy als de Vanmoof is gelukkig uitgerust met sterke schijfremmen.

De bijbehorende smartphoneapp van de Vanmoof is wat uitgebreider en geavanceerder dan die van de Cowboy, met trackingmogelijkheden als je fiets gestolen wordt. De benodigde gps-ontvanger zit daarvoor ingebouwd. Met de bluetoothverbinding kan het ingebouwde slot ook vanzelf openspringen als je komt aanwandelen.

Qua timing was onze test wat ongelukkig, want Vanmoof staat op het punt een verbeterde versie van de Electrified S uit te brengen. De Electrified S2 heeft een krachtigere batterij met snellaadmodus - in 80 minuten is ze halfvol - en een sterkere motor. De Electrified S kost 2.098 euro. De S2 heeft een tijdelijke introductieprijs van 2.598 euro. Daarna schiet die omhoog naar 3.398 euro.

Oxford Speed Pedelec

Als derde fiets probeerden we de speed pedelec van het Belgische merk Oxford. Waar bij een gewone elektrische fiets de topsnelheid op 30 kilometer per uur is begrensd, is dat bij een speed pedelec 45 per uur. Dat betekent ook dat de wetgever hem als bromfiets beschouwt en dat hij moet ingeschreven zijn en voorzien van een nummerplaat. Ook een helm is verplicht.

Dat onderscheid met gewone elektrische fietsen is er niet zomaar. Na een korte testrit lijkt 45 kilometer per uur ons al te hoog om je als fietser veilig door druk stadsverkeer te banen. Dit is eigenlijk een machine gemaakt voor woon-werkverkeer op zeer brede fietspaden of fietsostrades.

Voor de rest is dit een rijkelijk uitgeruste en comfortabele tweewieler die van alle gemak is voorzien, inclusief negen versnellingen en een achteruitkijkspiegel. Die versnellingen zijn eigenlijk een beetje overbodig als je zo’n krachtige elektromotor ter beschikking hebt.