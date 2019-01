Twijfels rond ferrylijn Ramsgate-Oostende

De Britse overheid wil een ferrydienst tussen Ramsgate en Oostende om de verwachte flessenhals in Dover bij een harde brexit op te vangen. Maar zowel Britse politici als Oostends burgemeester Bart Tommelein hebben hun twijfels.

Het Britse ministerie van Transport heeft 107 miljoen pond - een slordige 120 miljoen euro - uitgetrokken om de verwachte druk op Dover bij een harde brexit op 29 maart te verminderen. Dover is een van de grootste ferryhavens van Europa met tientallen diensten van en naar het Europese vasteland en de Britten willen het risico op ellenlange files zoveel mogelijk inperken, als hun land ongeordend uit de EU vertrekt. Bij een harde brexit is de kans groot dat vrachtwagens tot 45 minuten nodig hebben om aan de strenge douaneverplichtingen te voldoen en dat zou in Dover, waar dagelijks 10.000 trucks passeren via 120 ferrydiensten, tot gigantische files leiden.

De Britse overheid wil daarom een nieuwe ferrydienst tussen Ramsgate en Oostende en gunde het Britse bedrijf Seaborne Freight een contract van 13,8 miljoen pond om een vrachtdienst tussen de twee havens op te starten. Maar hoe dichter de deadline van 29 maart nadert, hoe meer vragen rijzen over de haalbaarheid van het project.

Paul Messenger, een politicus uit Ramsgate, vroeg zich dit weekend op de BBC af of de overheid wel voldoende 'checks' over Seaborne heeft uitgevoerd. 'Seaborne heeft geen schepen, heeft nooit aan trucktransport gedaan en heeft geen enkele ervaring om dergelijke dienst op te starten. Is er wel degelijk boekenonderzoek gedaan vooraleer er subsidies zijn verleend'.

Messenger vraagt zich ook af hoe Ramsgate die nieuwe ferrylijnen zal ontvangen, want veel aanlegplaatsen heeft de haven niet.

'Oude rotten'

'We zijn geen eigenaar van schepen. We gaan ze charteren' Ben Sharp Ceo Seaborne Freight

In The Guardian reageerde Seaborne Freight-topman Ben Sharp gisteren dat hij klaar zal om zijn vrachtdienst tegen 29 maart te lanceren. De voormalige Royal Navy-officier wuift het bezwaar dat zijn bedrijf geen schepen heeft, weg als niet relevant. 'We gaan geen eigenaar zijn van schepen, we gaan ze charteren', zegt Sharp. 'We zijn geen start-up en hebben tonnen ervaring. We worden gerund door een bende oude rotten, hebben de steun van investeerders in de City en hebben wel degelijk ervaring in de ferry-industrie.

Volgens Sharp, die na zijn legerperiode verschillende scheepvaartbedrijven oprichtte, moeten wel nog baggerwerken in Ramsgate worden uitgevoerd om de nieuwe diensten zonder problemen binnen te krijgen. Die werken zouden deze week starten, stelt Sharp.

Nog voor eind maart wil Sharp met twee schepen operationeel zijn maar bij welke rederij hij die zou leasen, maakte hij niet bekend. Volgens Sharp werd Seaborne opgericht door vervoermaatschappijen die onderzoeken hoe ze het verkeer over het Kanaal kunnen aanzwengelen, eerder dan dat ze munt willen slaan uit de opportuniteiten van een harde brexit.

'Het is geen zuivere brexitgerelateerde beslissing', zegt Sharp in de Britse krant. 'We hebben hier in geïnvesteerd los van de verwachting dat we steun gingen krijgen van de overheid'. Bij de Britse overheid is te horen dat de financiële, commerciële en technische capaciteiten van het bedrijf ernstig zijn onderzocht.

Tommelein

Seaborne Freight werd in 2017 opgericht door voormalige werknemers van Ferry Link. Die ferrydienst was tot de verkoop aan de Deense concurrent DFDS in 2017 eigendom van Eurotunnel.

Seaborne werd opgericht met als doel ferrydiensten te organiseren tussen Ramsgate en Oostende. Het zou voor 36,6 miljoen pond activa hebben en 416.607 pond schulden. Ook DFDS en het Franse Brittany Ferries kregen Britse overheidssteun om extra ferrydiensten in te leggen tussen het VK en het Europese vasteland.

'Het dossier over de nieuwe ferrydienst is nog niet rond. Ook de problematiek van de transmigranten speelt mee' Bart Tommelein Burgemeester Oostende

Ook de nieuwe Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) heeft twijfels bij het project en wil garanties. 'We staan positief tegenover het initiatief. Maar we willen duidelijke garanties op economisch en financieel vlak maar ook rond veiligheid.'

Volgens Tommelein is het dossier nog niet rond. 'Ook de problematiek met transmigranten speelt mee. Daarrond moeten maatregelen worden genomen'. Volgens de burgemeester zijn afspraken nodig met de federale overheid en de politie. 'Ik wil niet dat onze stad wordt overspoeld door transmigranten die van hier naar Groot-Brittannië willen.'