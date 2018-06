Uber brengt elektrische fietsen naar Europa

Taxibedrijf Uber introduceert zijn elektrische deelfietsen in Berlijn. Daarna volgen andere Europese steden.

Onder de merknaam Jump, een start-up die Uber vorig jaar overnam, biedt Uber al elektrische deelfietsen aan in San Francisco en Washington. Dat plant het bedrijf uit te breiden naar Europa.

Dara Khosrowshahi, de CEO van Uber, deed de aankondiging woensdag in Berlijn. De Duitse hoofdstad krijgt deze zomer de Europese primeur, later volgen andere steden. Over België is geen concreet nieuws, bevestigt een woordvoerder.

'Duitsland is een beetje een voorbode van het nieuwe Uber', zei Khosrowshahi. 'We willen samenwerken met lokale overheden en steden om ons model te doen slagen.'

30 kilometer per uur

Europa is voor Uber een moeilijke markt. De Amerikaanse taxidienst met particuliere chauffeurs is niet welkom in veel Europese steden en lokt veel protest van de traditionele taxi-sector. Met fietsen hoopt het bedrijf op een nieuwe kans om een vaste waarde te worden.

De Jump-fietsen zijn elektrisch en helpen fietsers om met minimale inspanning een snelheid van 30 kilometer per uur te halen. Ze werken niet met vaste parkeerstations zoals de Velo-dienst in Antwerpen, maar kunnen door gebruikers eender waar worden opgepikt en achtergelaten.

Gebruikers kunnen fietsen vinden en ontgrendelen via een app. De werking is onder andere vergelijkbaar met die van de Cloudbikes in Antwerpen of de Aziatische diensten die plots in Brussel neerstreken vorig jaar, al zijn die niet elektrisch. Allemaal passen ze in de opkomende nieuwe gebruiksvormen rond transport op twee wielen. Zo zijn in sommige Amerikaanse steden ook elektrische deelscooters populair.

Imago

Onder Khosrowshawi - die volop bezig is om het imago van zijn bedrijf op te poetsen - wil Uber zich steeds meer profileren als mobiliteitsbedrijf dat meerdere aanvullende vormen van stedelijk transport aanbiedt. Dat gaat verder dan de taxiritten in particuliere wagens die te bestellen zijn via een app.

'Door ook fietsen nu grootschalig in te zetten, zetten we een nieuwe stap in de juiste richting om het gebruik van de individuele auto te vervangen en mensen zo groenere en meer toegankelijke transportopties aan te bieden', klinkt het bij Uber.