Uber-concurrent Ola krijgt geen taxivergunning in Londen

Dat is een tegenvaller voor Ola. De taxidienst is sinds februari actief in de Britse hoofdstad, en sinds maart 2019 in het Verenigd Koninkrijk.

Uber

Ola werd in 2010 opgericht in de Indiase stad Bangalore. In 2018 breidde het voor het eerst uit in het buitenland, in Australië en in Nieuw-Zeeland. Net als Uber proberen de Indiërs te diversifiëren. Zo nam Ola in 2017 de Indiase activiteiten van de maaltijdbezorger Foodpanda uit Duitsland over.