Uber en Waymo leggen ruzie bij

Deze week stonden de twee tegenover elkaar in de rechtbank nadat Waymo, een spin-off van Alphabet, het taxibedrijf had aangeklaagd voor het stelen van bedrijfsgeheimen . In dit achtergrondverhaal kunt u alles over die geschiedenis lezen.

De CEO van Uber laat in een blogbericht op de site weten spijt te hebben van de gebeurtenissen, en noemt Alphabet vrienden en partners. 'Jullie zijn een belangrijke investeerder in Uber en we delen het diepe geloof in de kracht van technologie om de levens van anderen ten goede te veranderen. Natuurlijk zijn we ook concurrenten. En hoewel we het niet over alles eens hoeven te zijn, zijn we beiden akkoord dat Uber's overname van OTTO beter had kunnen en zou moeten verlopen zijn.'