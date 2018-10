Uber haalt stilletjes 2 miljard dollar op

Via een private plaatsing heeft de taxiapp Uber voor 2 miljard euro schuldpapier opgehaald.

Het nog altijd zwaar verlieslatende Uber, dat miljarden dollars verbrandt in zijn wereldwijde expansie, geeft via een private plaatsing - aan een beperkt kransje grote beleggers dus - voor het eerst schuldpapier uit. Het voordeel is dat de taxiapp zo de 'publieke' obligatiemarkt van Wall Street vermijdt en maar een minimum aan informatie moet vrijgeven.