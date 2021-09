Uber legt app plat uit protest tegen Brusselse regels

Brusselse Uber-gebruikers zullen donderdagvoormiddag geen rit kunnen boeken via de app. Voor het allereerst in Europa legt het bedrijf de app tijdelijk plat uit protest tegen de Brusselse taxiregels.

We begrijpen en delen de frustratie van de chauffeurs over het gebrek aan vooruitgang van deze hervorming.

'We begrijpen en delen de frustratie van de chauffeurs over het gebrek aan vooruitgang van deze hervorming. Chauffeurs leven al zeven jaar in onzekerheid. We pauzeren de app uit solidariteit met de chauffeurs in Brussel', verklaart Laurent Slits, de verantwoordelijke voor Uber in België.