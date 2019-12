Uber stimuleert bingedrinken

‘Glaasje op... laat je rijden.’ De carnavalshit van Sjakie Schram moest beschonken Nederlanders in de jaren zestig op de passagierszetel krijgen. Vandaag, nu de BOB-campagne bijna een kwarteeuw bestaat, zet de taxi-app Uber zich graag in de markt als veilig alternatief.

Er zijn onderzoeken die een verband leggen tussen Uber en minder arrestaties en ongevallen onder invloed. Maar daarover bestaat discussie. Wel zou er een causaal verband bestaan tussen de komst van Uber in een stad en verhoogd drinkgedrag.

Onderzoekers die dat verband bepleiten, vergeleken de opstart van de klassieke taxidienst UberX in Amerikaanse steden met een telefonische bevraging door het centrum voor ziektebestrijding CDC over alcoholgebruik. Na de komst van Uber, stellen de onderzoekers vast, is het dagelijkse alcoholgebruik met 3,1 procent gestegen. Het comazuipen - voor vrouwen vanaf vier, voor mannen vanaf zes standaardglazen alcohol binnen twee uur - steeg met 8 procent. Het aantal keren dat mensen zich lazarus drinken, nam met 9 procent toe.