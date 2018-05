Uber verkleint verliezen

Uber wist in het eerste kwartaal van dit jaar zijn operationeel verlies met de helft terug te dringen tot 304 miljoen dollar. Het bedrijf kondigt ook de opening van een onderzoekslabo in Parijs aan.

Uber is vooralsnog een privaat bedrijf, maar het stoomt zich volop klaar voor een beursgang volgend jaar. In het kader daarvan is het alvast transparanter geworden over zijn financiƫle prestaties. Zo publiceerde het woensdagavond zijn cijfers over het eerste kwartaal.