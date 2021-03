Uber zet 70.000 Britse chauffeurs op loonlijst

De Britse chauffeurs van taxidienst Uber zijn niet langer zelfstandigen, maar werknemers. Dat gebeurt na de uitspraak van een rechter. Het model van bedrijven als Uber en Deliveroo komt in Europa steeds meer onder druk. In België start dit najaar een rechtszaak over de Deliveroo-koeriers.

Alle 70.000 Britse Uber-chauffeurs worden woensdag werknemers, waardoor ze recht hebben op een minimuloon van 8,72 pond (10,16 euro) per uur, vakantie, pensioen en andere sociale rechten. Uber neemt de belissing nadat het Britse hooggerechtshof vorige maand oordeelde dat Uber-chauffeurs geen zelfstandigen horen te zijn, maar werknemers.

Na het verdict zei Uber dat de gevolgen van de rechterlijke uitspraak alleen gevolgen zou hebben voor het handjevol chauffeurs die het bedrijf voor de rechter brachten. Maar nu verandert Uber dus het geweer van schouder. 'Dit is een belangrijke dag voor de Britse chauffeurs', zegt Uber-directeur Jamie Heywood aan persbureau Bloomberg.

Tussenschakel

De beslissing wijzigt het businessmodel van Uber in het VK grondig. Het Amerikaanse bedrijf zette de taxisector wereldwijd op zijn kop door het voor klanten mogelijk te maken om onmiddellijk digitaal een taxi te boeken én doordat het niet met eigen chauffeurs werkte. Het was de filosofie van Uber om alleen een digitale tussenschakel te zijn tussen zelfstandige chauffeurs en hun klanten.

Zo spaarde het bedrijf kosten uit. Uber gaf dinsdag geen raming van hoeveel de maatregel in het Verenigd Koninkrijk het bedrijf zal kosten. Het paste zijn financiële inschattingen voor de komende kwartalen niet aan. Het aandeel daalde na het nieuws nabeurs wel 3 procent.

Met een gelijkaardige filosofie als die van Uber ontstonden ook andere techbedrijven, zoals de maaltijdleveranciers Uber Eats en Deliveroo. Zij profileren zich als digitale schakels die klanten verbinden met zelfstandige koeriers, die maaltijden oppikken bij restaurants en ze bij de eindklant thuis leveren.

Amper vrijheid

De manier van werken van Uber, Deliveroo en co staat al jaren onder druk. Critici zeggen dat de bedrijven sociale rechten uithollen. Terwijl Uber en co. aanvoeren dat de koeriers en chauffeurs zelfstandig werken, zeggen critici dat ze de facto amper vrijheid hebben, bijvoorbeeld om te onderhandelen over hun financiële voorwaarden.

In verschillende Europese landen lopen rechtszaken, en de laatste weken bijten bedrijven als Uber en Deliveroo in het zand. Begin vorige maand beliste een Nederlandse rechter dat Deliveroo-koeriers recht hebben op een arbeidscontract. Hetzelfde verdict viel vorige week in Spanje. In België bekijkt een rechter dit najaar of de koeriers van Deliveroo maaltijden mogen leveren met het statuut van zelfstandige.