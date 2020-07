Uur sneller met trein van Amsterdam naar Londen

Grenscontroles

De Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven zette namens Nederland haar handtekening onder de afspraken over grenscontroles en beveiliging. Het gaat om een update van een verdrag dat al sinds 1993 bestaat tussen België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waar Nederland zich bij aansluit. De paspoort- en securitycheck wordt vanaf dit najaar in Amsterdam en Rotterdam gedaan, waardoor reizigers de trein niet meer in Brussel hoeven te verlaten.

De dagelijkse verbinding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk was in maart wegens de coronacrisis stopgezet. Nu de coronamaatregelen versoepelen, legt Eurostar op 9 juli weer een dagelijkse trein in tussen Amsterdam en Londen. Het is de bedoeling dat de trein in augustus twee keer per dag rijdt, gevolgd door een derde trein per dag in het najaar. Dan volgen ook de rechtstreekse ritten tussen Amsterdam en Londen.