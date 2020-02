VS verhogen invoerheffing op Airbus

Door tarieven te wijzigen en steeds andere producten heffingen op te leggen, willen de Amerikanen Europa extra schaden en exporteurs onzeker maken. De ruzie tussen de VS en de EU over subsidies voor vliegtuigbouwers loopt al meer dan tien jaar. Dit jaar doet de WTO uitspraak in een door de EU aangespannen zaak over Amerikaanse staatssteun voor Airbus-rivaal Boeing.