Vakbonden De Lijn dreigen met nieuwe kerststaking

De vakbonden bij De Lijn dreigen vanaf maandag 21 december, bij de start van de kerstvakantie, te staken. Daarvoor hebben de bonden een stakingsaanzegging ingediend. De aanleiding zijn de aanhoudende problemen bij de technische diensten. 'Al maanden is er overleg, maar De Lijn slaagt er niet in de problemen op te lossen', klinkt het in een pamflet.

Daarnaast hekelt de vakbond de falende aanlevering van wisselstukken, waardoor het verkrijgen van het juiste materieel moeilijk loopt. Ook de enorme administratieve last die op de werkvloer is beland, maakt het de technici steeds lastiger om hun job naar behoren uit te voeren. De voorstellen van het management, over onder meer over een opwaardering van het beroep, volstaan niet voor de vakbonden.