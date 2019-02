Vakbonden hopen maandag samen te zitten met directie Van Hool

Tot nu was er de hele week geen overleg over het sociaal conflict bij de busbouwer.

Al sinds 12 februari zijn er stakingsacties bij Van Hool in Koningshooikt wegens een loonconflict. Deze week kwamen elke dag acht van de in totaal veertig afdelingen bij de busconstructeur niet werken, waardoor telkens vier vijfde van de 2.900 arbeiders aan de slag was.

In de hele week was er volgens de vakbonden geen enkel overleg met de directie. 'We hopen vandaag (vrijdag, red.) een signaal te krijgen om maandag om de tafel te gaan zitten', zegt Hans Verreth van het ACV. 'Zolang er geen akkoord is, loopt onze wisselende stakingsactie voort. We hebben een planning opgemaakt tot 25 maart.'