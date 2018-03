Van Hool boekt groot trambus-contract

Busbouwer Van Hool gaat 58 trambussen bouwen voor de stad Trondheim. Het is de grootste bestelling ooit voor dat soort bussen. Van Hool zoekt ook 200 extra werknemers.

De Lierse busproducent Van Hool sloot daarvoor een contract met Nettbuss en Tide, de busfirma's die in opdracht rijden van de openbare vervoersmaatschappij AtB in Trondheim. Het gaat om gelede hybride bussen van 24 meter lang die het uitzicht hebben van een tram.

Van Hool wil geen cijfers geven over de waarde van het contract. Maar de prijs van dergelijke bussen schommelt al vlug rond de 1 miljoen euro. De eerste voertuigen worden geleverd eind 2018, de rest volgt in de loop van 2019.

Voor Van Hool is de grootste bestelling ooit in dat segment. De bussen zullen worden gebouwd in de vestiging in Koningshooikt en zijn belangrijk omdat het over bussen gaat met veel toegevoegde waarde. Van Hool gaat ook samenwerken met een Noorse firma voor het onderhoud van de trambussen.

Dank zij dat nieuwe order zit het orderboekje van Van Hool voor dit jaar omzeggens volledig vol, zegt woordvoerder Dirk Snauwaert van Van Hool. 'Het wordt zelfs een uitdaging want we zijn op zoek naar 200 mensen om alle werk te kunnen uitvoeren zowel voor onze busafdeling als voor onze afdeling industriële voertuigen.'

Eind april houdt Van Hool een jobdag om geschikt personeel te vinden. 'We zijn op zoek naar technische profielen: monteerders, lassers en dies meer, niet makkelijk want het zijn knelpuntberoepen.'

Het trambusprincipe waarvan Van Hool een van de pioniers is, blijkt een succes. Tot op heden bouwde Van Hool al 250 trambussen voor steden als Metz, Pau, Nîmes, Barcelona, Parma, Genève, Malmö, Bergen, Hamburg, Linz en Belfast. In ons land zal De Lijn tegen oktober 2019 14 trambussen inzetten in de Brussels Noordrand.

Het principe van de trambus ontstond een goede tien jaar terug. Ontwerpers van Van Hool startten toen met de ontwikkeling van een nieuw soort bus die lijkt op een tram. Dat gebeurde op vraag van stadsbesturen die hun openbaar vervoer iets wilden' upgraden'. Een tram is meer synoniem voor luxe en heeft een groener imago, een bus voor openbaar vervoer wordt nog altijd meer gepercipieerd met lawaai en minder luxueus. Dat resulteerde in 2011 in de eerste Van Hool-trambus.