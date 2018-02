Van Hool bouwt 40 waterstofbussen voor Duitsland

Volgens de busbouwer uit Koningshooikt gaat het om het grootste order ooit voor waterstofbussen in Europa.

Dertig waterstofbussen zijn bestemd voor Keulen en tien voor Wuppertal. De eerste exemplaren zullen in de lente van 2019 klaar zijn. Ze zullen van de band rollen in de fabriek in Koningshooikt.