Van Hool bouwt uitvaartbus

Volgwagens bij begrafenissen worden steeds vaker vervangen door bussen, blijkt uit onderzoek, en vanuit de uitvaartsector is vraag naar touringcars waar de overledene mee aan boord kan. De Belgische busproducent Van Hool uit Lier heeft nu in nauw overleg met Koninklijke Beuk een speciale bus ontwikkeld en gebouwd waarin nabestaanden samen met de overledene naar de begraafplaats of de kerk worden gevoerd.