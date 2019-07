Van Hool bouwt waterstofbussen voor Nederland

Van Hool gaat twintig waterstofbussen bouwen voor het openbaar vervoer in Groningen. Een deel van de productie zal in Macedonië plaatsvinden.

De Belgische busbouwer Van Hool gaat twintig waterstofbussen leveren aan Qbuzz, een vervoerder uit Noord-Nederland. In de motor van de waterstof-elektrische bussen wordt waterstof omgezet in elektriciteit, waarmee de aandrijving wordt gevoed. Een waterstofbus hoeft maar acht minuten te tanken om een hele dag te rijden en is emissieloos.

De bussen moeten eind 2020 klaar zijn en zullen worden ingezet in Drenthe en Groningen. Ze hebben een actieradius van 350 tot 400 kilometer en kunnen beduidend langer rijden dan batterijbussen.

Het contract heeft een waarde van 13 miljoen euro of 650.000 euro per bus. Dat is ongeveer dubbel zoveel als bij een gewone bus. Het chassis, het koetswerk en de inrichting van de bussen neemt de fabriek in Macedonië voor haar rekening. De Belgische fabriek van Van Hool in Koningshooikt zal de brandstofcel inbouwen en zorgen voor de integratie met alle bekabeling. Als een waterstofbus minder dan 650.000 euro kost, kan een koper een beroep doen op Europese subsidies.

Voor Van Hool is het de grootste bestelling van waterstofbussen na de veertig exemplaren die het bouwt voor Keulen-Wüppertal. Die worden binnenkort geleverd.