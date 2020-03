Van Hool voelt stilstand in autocarsector

Arbeiders van Van Hool in de fabriek in Koningshooikt.

Bij Van Hool wordt tot nader order voortgewerkt. De busbouwer uit Koningshooikt ziet wel dat autocarbedrijven de afhaling van hun bussen - en dus de betaling - uitstellen.

‘We houden constant de vinger aan de pols’, zegt Dirk Snauwaert, de woordvoerder van busbouwer Van Hool, ‘maar voorlopig gaat de productie gewoon door. We zien wel dat er meer werknemers dan normaal thuis zijn - met verlof of ziek - maar hoeveel dat er precies zijn, is onduidelijk. Voor de rest passen we de regels van de overheid om de verspreiding van het virus in te dijken zo rigoureus mogelijk toe.'

Druk van de bonden om de productie stil te leggen is er volgens Snauwaert niet. ‘We zien wel dat autocarbedrijven de afhaling van hun bestelde voertuigen uitstellen omdat ze de voertuigen niet nodig hebben. Dat betekent dat de volledige betaling op zich zal laten wachten.’

Zowat 6.000 van de 8.200 tourbussen in de privé staan stil.

Van Hool heeft nog niet de intentie om tijdelijke of technische werkloosheid in te voeren, maar het is duidelijk dat alle scenario’s worden bekeken.

Snauwaert: ‘We zitten nog maar aan het begin van de coronacrisis. Het is veel te vroeg om de schade van het virus op onze activiteiten in te schatten.' Bij Van Hool in Lier werken 3.450 mensen. Wekelijks worden in de fabriek zeven à acht touringcarbussen afgewerkt.

De fabriek van Van Hool in Macedonië is ook nog open.

Autocarsector

Bij de circa 350 autobusbedrijven in ons land – in deze periode de belangrijkste klanten van Van Hool – is de situatie door de sluiting van de scholen deze week nog verergerd.

‘Driekwart van onze sector ligt plat’, zegt afgevaardigd bestuurder Patrick Westelinck van de Belgische Autocar- en Autobusondernemingen (FBAA). '7.500 van de ongeveer 11.200 chauffeurs en mecaniciens in de sector zijn werkloos. Het toeristische vervoer en het leerlingentransport voor scholen is stilgevallen. De ritten voor de openbaarvervoersmaatschappijen De Lijn en TEC zitten in vakantiemodus.'

Zowat 6.000 van de 8.200 tourbussen in de privé staan stil. Westelinck: ‘Ondertussen blijven de afbetalingen voor de soms zware groene investeringen van de kapitaalsintensieve bussector wel doorlopen. Daarom vrees ik dat het niet lang zal duren voor bedrijven over de kop gaan, zeker omdat veel busbedrijven kleine kmo’s zijn.’ Een ander pijnpunt is dat buschauffeurs - met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar - behoren tot de risicogroep die makkelijker vatbaar is voor het virus.