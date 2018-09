Van Hool zoekt meer dan 200 mensen

Van Hool zoekt voor zijn fabriek in Koningshooikt 215 extra werknemers. 'De economie leeft op en ons orderboek zit vol', is bij de Belgische busbouwer te horen.

'Dit jaar namen we al 283 mensen aan. Maar we zoeken nog 145 arbeiders en 70 bedienden', zegt woordvoerder Dirk Snauwaert van Van Hool. 'Dat gaat van autotechnici, elektriciens, machinebedienaars, lasser-monteerders tot masters automechanica, elektronica, CAD-tekenaars en verkoop- en naverkoopmensen. En ik hoef je niet te zeggen dat we zoals alle bedrijven ook zoeken naar ingenieurs.'

Belangrijke bestellingen

Volgens Snauwaert zijn er verschillende redenen voor het hoge aantal vacatures. 'We zien een heropleving van de economie en we kregen onlangs enkele belangrijke bestellingen zoals de 40 waterstofbussen voor Keulen, 58 trambussen voor Trondheim in Noorwegen en 14 trambussen voor De Lijn voor de noordrand van Brussel.' Van Hool gaat in Koningshooikt bij Lier ook elektrische autocars maken voor de Amerikaanse markt.

Snauwaert: 'Voor al die opdrachten - in Lier specialiseren we in bussen met hoge toegevoegde waarde - is veel engineering en bijkomende productie nodig. Daarnaast moeten we ook de mensen vervangen die met pensioen gaan.'

Ook de afdeling industriële voertuigen - die onder meer chassis, tankopleggers, tankcontainers en schuifzeilwagens maakt - heeft de wind in de zeilen.

Snauwaert: 'Onze focus op nieuwe markten zoals het VK, Italië en Frankrijk leverde extra bestellingen op want ook in die sector zien we de economie heropleven.' Van Hool kreeg onlangs ook een belangrijke nabestelling van unieke tankcontainers van BASF en van andere bedrijven uit de chemiesector.

Bongo Bon

Om mensen aan te werven haalt Van Hool alles uit de kast, want vacatures opvullen via de traditionele kanalen zoals eigen website of klassieke media, is volgens Snauwaert onvoldoende. Op de regionale zenders van Mechelen/Lier en de Kempen werden spots uitgezonden en deze week deelde Van Hool in de stations van Mechelen, Berlaar en Heist-op-den-Berg 3.000 fietszadelhoesjes uit aan pendelaars met de boodschap: 'Er is werk in de buurt.'

Op de stadsbussen van Lier en Mechelen werden vacatureboodschappen geplaatst en dit weekend combineert Van Hool de Open BedrijvenDag met een jobdag.

Snauwaert: 'Het is heel moeilijk om mensen te vinden. Begin dit jaar organiseerden we ook al een jobdag waar we 200 mensen zochten. We vonden er 40. Daar waren we al heel gelukkig mee. We organiseren nu ook schoolbezoeken en stages om te tonen waar we mee bezig zijn en we lanceren een ambassadeursprogramma waarbij iedereen - ook mensen buiten het bedrijf - die een nieuwe medewerker aanbrengt die zes maanden blijft, een Bongo Bon krijgt voor een citytrip ter waarde van 300 euro.

Fabriek in VS

Bij Van Hool werken 4.750 mensen, van wie 3.450 in België en 1.200 in Macedonië waar de Belgische groep (goedkopere) bussen maakt.