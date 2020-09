VanMoof tankt 34 miljoen voor Nederlandse e-bikedroom

De Nederlandse e-fietsenbouwer VanMoof haalt 34 miljoen euro op en wil binnen drie jaar 1 miljard euro omzet draaien. In Brussel opende het bedrijf een pop-upwinkel naast concurrent Cowboy.

Nu de fiets sinds de lockdown fors aan populariteit wint, drukt de industrie het gaspedaal in. Deze zomer haalde de Brusselse e-bikebouwer Cowboy 20 miljoen euro vers kapitaal op. Woensdag kondigde het Nederlandse bedrijf VanMoof een kapitaalronde van 40 miljoen dollar (33,7 miljoen euro) aan bij drie Angelsaksische durfkapitaalfondsen, vier maanden nadat de e-bikeproducent al 12,5 miljoen euro had getankt.

VanMoof, een verwijzing naar het Engels 'move', werd in 2009 opgericht door de broers Taco en Ties Carlier. Hun doel: de perfecte stadsfiets maken en zo 'the next billion on bikes' krijgen. 'Wij willen in San Francisco, New York, Parijs en Brussel evenveel mensen op de fiets krijgen als in Amsterdam', zegt co-CEO Taco Carlier in een gesprek met De Tijd. 'En als je de massa op de fiets wil krijgen, moet je elektrisch gaan.'

Om de fietsen zo goed en goedkoop mogelijk te maken, wil VanMoof de hele toeleveringsketen beheersen. Daarom ontwerpen en bouwen de broers hun fietsen, inclusief onderdelen en software, grotendeels zelf. Ties Carlier stuurt daarvoor in Taiwan een team van 50 ingenieurs aan. Het resultaat is een minimalistisch ogende fiets met een opvallend kader, waarin de lichten, de batterijen en allerlei snufjes zoals een alarm en antidiefstaltechnologie geïntegreerd zitten.

Achtbaan

Wereldwijd rijden al meer dan 100.000 VanMoofs rond. De coronacrisis heeft de verkoop, die voor 80 procent online loopt, verder omhoog gestuwd. In de eerste vier maanden van dit jaar verkocht VanMoof naar eigen zeggen meer fietsen dan in de vorige twee jaar samen. 'Corona was een achtbaan', zegt Taco Carlier.

VanMoof verwacht dit jaar af te klokken op een omzet van 100 miljoen dollar, tien keer meer dan in 2018. Het bedrijf wil dit jaar 40 à 50.000 fietsen verkopen. De ambities van de Nederlandse broers zijn groot. 'Binnen drie jaar willen we 1 miljard omzet draaien', zegt Taco Carlier.

Winstgevend is VanMoof allesbehalve. 'Nee, absoluut niet', lacht Carlier. 'De fietsindustrie wordt gedomineerd door lokale spelers. Elk land heeft zijn eigen favoriete merk, zoals Gazelle in Nederland of Peugeot in Frankrijk. Er zijn tienduizenden verschillende elektrische fietsen te koop. En auto's zijn relatief gezien goedkoper dan fietsen. Wij willen de markt aanpakken met twee à drie modellen. Daarom willen we zo hard mogelijk groeien. En dan komt de winstgevendheid vanzelf.'

Toeval

Na een doortocht in Antwerpen opende VanMoof vorige maand een popup-store in de Brusselse Dansaertwijk om zijn nieuwste model voor te stellen. 'Onze grootste markt is Duitsland, voor Nederland en de VS', zegt Carlier. 'België was nooit onze prioriteit, maar onze verkoop is er dit jaar meer gestegen dan in andere landen.'

De pop-upstore bevindt zich enkele honderden meter van de winkel waar de Belgische start-up Cowboy zijn even hippe e-bikes verkoopt. 'Echt toeval', bezweert Carlier. Behalve het minimalistische design en de focus op onlineverkoop aan stedelingen ziet de Nederlander weinig gelijkenissen tussen VanMoof en Cowboy.