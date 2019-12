Vanaf 1 juli geen cash meer op bussen en trams De Lijn

Wie wel nog cash wil betalen, moet een ticket in voorverkoop halen. Op de voertuigen zelf kunnen reizigers een ticket kopen in de app van De Lijn of via sms. In de loop van het voorjaar komt daar nog een optie bij: contactloos betalen via de bankkaart of Apple Pay. De consoles die dat mogelijk moeten maken, worden nu volop geïnstalleerd.